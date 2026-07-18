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Вижте по какъв счупен мост са принудени да карат гърците ВИДЕО

Бурята "Даниел" го повреди, държавата така и не го поправи

18.07.2026 | 12:47 ч. 0
Вижте по какъв счупен мост са принудени да карат гърците ВИДЕО

Ако някога сте мрънкали за поредната дупка или неприятен легнал полицай по пътя за работа, едни кадри от съседна Гърция бързо ще променят представата ви за лоша инфраструктура. Местни жители и фермери край Лариса вече близо три години карат по мост, който официално се срути при едно природно бедствие и така и не беше ремонтиран, пишат от Automedia.

Това, което би трябвало да бъде барикадиран и изключително опасен участък, днес се използва като нерегламентиран пряк път.

Наследството на бурята "Даниел"

Проблемът датира от септември 2023, когато опустошителната буря "Даниел" помете части от Гърция, България, Турция и Либия. В областта Тесалия наводненията бяха толкова сериозни, че отнесоха цели 79 моста.

Сред жертвите на стихията е и мостът при Палеопиргос. В момента неговата централна секция е брутално деформирана и е провиснала на броени сантиметри от водите на река Пиниос. Въпреки че разрушението е невъзможно да бъде пропуснато, шофьорите продължават да преминават през руините с пикапи и SUV автомобили, сякаш са на обикновена неделна разходка.

Зрелищни кадри от дрон, разпространени от местната медия LarissaNet, показват абсурдната ситуация в детайли. На видеото се вижда как един Ford Ranger внимателно се спуска по единия край на стръмния, напукан бетон и буквално драпа нагоре по отсрещната страна. Сцената изглежда досущ като тест на възможностите на 4x4 задвижването върху тежко офроуд трасе, а не като движение по част от републиканската пътна мрежа.

Времето е пари, но на каква цена

За местните хора пренебрегването на смъртоносната опасност се свежда до чисто удобство. Единствената алтернатива за пресичане на реката е бавен обходен маршрут през магистралата. За фермерите, които стриктно следят часовника и разхода на гориво, тази загуба на време и пари бързо се натрупва. Уловката обаче е ясна – всяко преминаване по разрушения мост крие огромен риск да се превърне в спасителна операция.

Съществува и един невидим, но много опасен капан за туристите. Три години след бурята местните са наясно с компрометираната инфраструктура, но преминаващите чужденци нямат представа какво ги очаква. Ситуацията се влошава от GPS навигациите, които редовно насочват пътуващите към нефункциониращото съоръжение. Макар трафикът официално да е забранен, липсват реални физически заграждения, а поставените предупредителни знаци лесно се пренебрегват.

Резултатът от всичко това е, че много шофьори се оказват принудени да набиват рязко спирачки и да правят обратен завой в последния момент, когато напуканата бетонна пропаст зейне пред предния им капак. Надеждата е, че кадрите в интернет най-накрая ще принудят местните власти да си свършат работата и да монтират истински физически прегради, преди този екстремен офроуд да завърши с фатален инцидент.

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