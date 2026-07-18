The Cure взривиха Пловдив и доказаха защо са една от най-добрите британски банди на живо

The last day of summer (last day of summer)

Never felt so cold (so cold)

The last day of summer (last day of summer)

Never felt so old (so old)

"Последният ден от лятото никога не е бил толкова студен", пее Робърт Смит от The Cure в The Last Day of Summer, но в Пловдив е далеч от студено, а лятото тепърва започва.

Първото издание на PhillGood Festival започна с гръм и трясък в уикенда, преди Hills of Rock. Близо 10 хил. души се събраха, за да чуят Wolf Alice, The Subways, Bulgarian Cartrader, ALI, Perturbator, Клас и много други.

Но, разбира се, всички тръпнеха в очакване на шоуто, което трябваше да взриви главната сцена.

The Cure направиха своя дебют на българска сцена и показаха на феновете си у нас защо са определяни за една от най-добрите британски групи на живо. Бандата изпълни 26 от своите парчета, а публиката нито в един момент не спираше да пее и танцува.

Робърт Смит излезе на сцената с обичайната си премяна - червено червило и очи, покрити с опушен черен грим. Гласът му някак си звучи толкова добре, колкото винаги е бил - гъвкав, мек, звучен, а декорите се развиват по начин, който перфектно демонстрира уменията им за изграждане на един паралелен свят, отвъд реалността.

На The Cure се радваха както малки деца, така и тийнейджъри и хора в напреднала възраст. Трайната привлекателност на бандата през няколко поколения доказва защо мъж в пенсионна възраст е едно от големите съкровища на алтернативния поп-рок.

The Cure изпълниха цели 9 песни за бис, сред които любимите Lullaby, Friday I'm in Love, Why Can't I Be You? и, разбира се, Boys Don't Cry.

По време на целия сет Робърт Смит рядко се обръщаше към публиката, освен от време на време да благодари за топлото посрещане. Но все пак в края на концерта обеща - пак ще се видим!

Близо пет десетилетия по-късно, The Cure остават все така странни и тихо завладяващи.

А PhillGood Festival продължава и днес, като на сцената ще излязат невероятните Gorillaz. А преди тях меломаните ще могат да чуят Kneecap, както и българските банди Jin Monic, Hayes & Y и рапърите Жлъч и Гена.

След Gorillaz пък ще забият Apashe & Brass Orchestra.