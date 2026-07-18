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Голям пожар гори край Баритна мина в Стара Загора

Шест екипа се борят с пламъците, обхванали лозя и стърнища

18.07.2026 | 15:45 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пожар е избухнал в района на Баритна мина в Стара Загора, съобщиха от Областната администрация, цитирани от БТА.

Огънят е обхванал голяма площ, като горят изоставени лозови масиви и стърнища. На място са изпратени шест екипа на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН), които работят по овладяването на пламъците.

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Това е пореден сериозен пожар в областта от началото на месеца. По-рано голям огън избухна и в Регионалния център за управление на отпадъците край старозагорското село Ракитница.

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