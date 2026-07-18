Софийският зоопарк заменя бетона с по-естествена среда

Кметът на София Васил Терзиев отчете видим напредък в развитието на Софийския зоопарк и подчерта, че част от решенията, обсъждани преди две години, вече дават конкретни резултати.

След няколкочасова обиколка на зоопарка столичният кмет сподели, че си е тръгнал с "много приятно усещане", тъй като промените, планирани в началото на мандата му, постепенно започват да се превръщат в реалност.

"Тогава си поставихме една проста цел - да дадем повече възможности на екипа на зоопарка да инвестира в развитието му, вместо непрекъснато да се бори само за оцеляване. Днес виждаме резултатите", написа Терзиев във Facebook.

Сред реализираните проекти е фотоволтаична централа с 556 соларни панела, благодарение на която разходите за електроенергия са намалени. След години без промяна са актуализирани и цените на билетите, а спестените средства вече се влагат обратно в подобряването на зоопарка.

Новата алея около зала "Гиганти" например е изградена с материали, дарени от Wienerberger, докато разходите за полагането ѝ са покрити именно с икономиите от електроенергия.

По-естествена среда за животните

Заедно с директора на Софийския зоопарк Добромир Бориславов кметът е разгледал различните части на комплекса. По думите му едно от най-значимите подобрения е постепенното преобразяване на бетонните пространства в по-естествена среда за животните.

Терзиев се е запознал и с международните програми за опазване на застрашени видове, в които зоопаркът участва. По време на посещението си той се е срещнал и с Шрея - бърнестата мечка, пристигнала от Сингапур.

"Най-силно ме впечатли колко много неща могат да се променят, когато зад тях стои добър екип и ясна посока", посочи столичният кмет.

Целта - пълноправно членство в ЕАЗА

През 2028 г. Софийският зоопарк ще отбележи 140 години от създаването си.

В момента той е част от Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА), а следващата поставена цел е до юбилейната година да стане пълноправен член на организацията с право на глас. Според Терзиев това би било признание за работата на целия екип и доказателство, че София може да се нареди сред добрите европейски примери в грижата за животните.

Предстои обаче още много работа. Вече се проектира новата зона "Африканска савана", а сред дългосрочните планове остава и изграждането на нов жирафарник. Кметът уточни, че преди реализацията му трябва да бъдат решени редица по-спешни проблеми, включително компрометираната отоплителна система.

"Това е сериозен ресурс, който днес е по-разумно да вложим там, където ще подобри условията за повече животни и ще ни помогне да изпълним препоръките на ЕАЗА", обясни той.

Общината търси подкрепа и от бизнеса

Новата алея около зала "Гиганти" е пример за възможностите, които се откриват, когато общината, бизнесът и гражданите обединят усилия, отбеляза още Васил Терзиев.

Той благодари на Wienerberger за предоставените материали и отправи покана към други компании, които имат желание да помогнат с оборудване, експертиза или строителни материали.

"Ако има и други компании, които искат да помогнат с материали, оборудване или експертиза, вратите на Софийския зоопарк са отворени", заяви градоначалникът.

Терзиев обаче призна, че част от сериозните проблеми не могат да бъдат решени чрез дарения. Сред тях остава ниското заплащане на служителите, които ежедневно полагат грижи за животните.

"Те вършат изключителна работа и заслужават много повече. Това е тема, по която ще продължим да работим", подчерта кметът.

По думите му пътят към цялостната модернизация на зоопарка остава дълъг, но първите резултати вече са налице.

"След обиколката си тръгнах убеден, че сме поели в правилната посока. И че резултатите вече започват да се виждат", заключи Васил Терзиев.