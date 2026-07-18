Мъж преби приятелката си и я изгони на улицата

Мъж е задържан заради домашно насилие в Мездра, след като по данни на полицията пребил 39-годишната си приятелка и я изгонил от общото им жилище.

Сигналът е подаден късно снощи от пострадалата жена, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца. Пристигналият на място полицейски екип я открил на улицата.

Жената е настанена в местната болница с фрактура на носа, избит зъб и множество хематоми по тялото. Предполагаемият извършител е отведен в Районното управление в Мездра и е задържан за срок до 24 часа.

Според доклада за дейността на Областната дирекция на МВР във Враца за 2025 г. престъпленията, извършени в условията на домашно насилие, представляват 3,62% от общия брой регистрирани престъпления.