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Мъж преби приятелката си и я изгони на улицата

Жената е в болница след жестокия побой в Мездра

18.07.2026 | 16:45 ч. 19
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъж е задържан заради домашно насилие в Мездра, след като по данни на полицията пребил 39-годишната си приятелка и я изгонил от общото им жилище.

Сигналът е подаден късно снощи от пострадалата жена, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца. Пристигналият на място полицейски екип я открил на улицата.

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Жената е настанена в местната болница с фрактура на носа, избит зъб и множество хематоми по тялото. Предполагаемият извършител е отведен в Районното управление в Мездра и е задържан за срок до 24 часа.

Според доклада за дейността на Областната дирекция на МВР във Враца за 2025 г. престъпленията, извършени в условията на домашно насилие, представляват 3,62% от общия брой регистрирани престъпления.

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