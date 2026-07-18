Диетата на "викинга" Холанд: 6000 калории на ден, сурово мляко, черен дроб и говеждо сърце

Норвежецът, спечелил сърцата на феновете на Световното първенство, 26-годишният Ерлинг Холанд, има изумително меню от 6000 калории на ден, поне два пъти повече от необходимото количество за възрастен.

Храните, които консумира ежедневно, включват мед, пресни яйца, сурово мляко, кафе, подсладено с кленов сироп, огромни пържоли, хляб с квас, мед, червено месо, риба и органи като черен дроб и говеждо сърце.

"Ако кравата тук е яла трева, аз ям сърцето и черния ѝ дроб", обича да казва Холанд.

Храната му трябва да е натурална, качествена и колкото е възможно повече от местни производители.

Въпреки че е висококвалифициран спортист и има строга тренировъчна програма и много добре изчислена калорийна диета, около 6000 на ден, Холанд от време на време има така наречените "cheat days", в които кебапът е част от менюто.

Това със сигурност не е меню, което да се следва от човек, който спортува умерено или е заседнал, казват специалисти, цитирани от News.ro. Така че, уравнението на суперхраните и заседналия начин на живот не е за Холанд. Диетата не работи без стриктна програма, която включва тренировки, терапия с червена светлина, почивка, сауна, ледени бани и часове по физиотерапия.

Всеки от нас може да заимства от диетата на гиганта Холанд

Но не що се отнася до количествата, казват специалистите, а само по отношение на хранителните принципи. Натуралната, непреработена храна и физическата активност, адаптирани към начина на живот, винаги са добър избор.

Какво казва Сербан Дамян, спортен диетолог, за количествата храна в диетата на Холанд?

"Първо, ако го погледнем, че е висок почти 2 метра и тежи около 100 килограма, изведнъж осъзнаваме, че има много различни енергийни нужди от човек с по-дребен ръст, плюс това е и много високото физическо натоварване, което полага. Във футбола има значителна консумация, особено по време на мач, тя достига до 2000 килокалории, при размерите на Холанд. Ако го преведем в действителна храна, ще видим, че не можете да се наситите на 150-грамови пилешки гърди и чаша мляко. Количествата са значителни. В спорта се набляга много на периодизацията, което означава адаптиране на приема в зависимост от тренировъчните дни. Ако си вземете почивен ден, няма да се храните както в тренировъчен ден. Неговите нужди от протеини, предвид размера му, са близо 200 грама протеин на ден, 2 грама на килограм телесно тегло, което е приблизително това, което един високопроизводителен спортист има нужда. Ще бъдем по-изумени, ако погледнем количеството въглехидрати, които консумират, защото спортистите се нуждаят от голямо количество въглехидрати, със сигурност ядат много тестени изделия, много ориз, хляб", обяснява Шербан Дамян.

Хлябът с квас, който консумира Холанд, може да бъде добра алтернатива за всеки от нас, подчертава Шербан Дамян. Той е по-лесен за смилане и има по-висок прием на витамини. От друга страна, спортният диетолог не би избрал варианта със сурово мляко, именно заради здравословната безопасност на продукта.

"Среща се във всички пекарни, по-лесен е за смилане, има по-висок прием на витамини, витамини от група В, ензимната активност вътре в продукта е по-активна, отколкото в класическия хляб", коментира той за хляба. "Това е вариант, алтернатива и се използва от древни времена. Но не съм голям фен на тази идея (бел. ред. за суровото мляко), защото има известен риск, когато консумираме мляко директно от животното. Вярно е, че в продължение на стотици години хората просто са консумирали мляко и вероятно изобщо не са се разболявали, но ние сме по-чувствителни. Пастьоризацията не променя състава и хранителните качества на даден продукт или каквото и да е то, а просто ни предпазва от инфекции. Бих призовал хората да се насочат към по-безопасни източници."

Какво можем да извлечем от диета като тази на Холанд?

Става въпрос само за определени принципи, а не за количества или стриктния график на спортиста. Чистото, непреработено хранене е тенденцията, към която трябва да се движим.

"Ако анализирахме диетата на висококвалифициран спортист като Холанд, ще видим, че той не се докосва до бърза храна, сладкиши или преработени храни, той се храни с чиста, здравословна диета, тялото трябва да функционира с максимална ефективност. Имайки това предвид, бихме могли да разгледаме диетите на спортистите. Спортисти или не - не бива да пропускаме зеленчуците и плодовете. Като основа, те ни носят фибри, микроелементи, много важни за нашето съществуване. Нужни са ни добри източници на протеини - месо, органи, млечни продукти, но количеството протеин е различно - от човек, който води заседнал начин на живот, до спортист - от единичен до двоен. Обикновеният човек се нуждае от около един грам на килограм тяло, спортистът се насочва към 2 грама на килограм тяло", обясни за news.ro Шербан Дамян.

Кристиан Дръгичану, физиотерапевт и остеопат, също подчертава.

"Броят на калориите е напълно различен за човек, който спортува умерено или който води заседнал начин на живот."

Не всички ние трябва да ядем по 6000 калории на ден - това е много висок прием за мъж, който може би тренира само 3 или 2 пъти седмично или може би изобщо не тренира.

"Ако говорим за неатлетични жени, ако те тренират някъде около 2-3 пъти седмично, някъде около 1800-2000 калории, би било идеално, в зависимост от метаболизма, в зависимост от това колко са здрави, да се направят набор от тестове, да се провери щитовидната жлеза, инсулиновата резистентност, ако има хора, които имат инсулинова резистентност, независимо дали са мъже или жени, те няма да отслабнат толкова бързо или няма да го поддържат. Ако са спортисти, са им нужни 3000, 3500, 4000 калории. Ако говорим за момчета/мъже, някъде около 2500, 2800, 3000, в зависимост от ръста, колко е преобладаваща мускулната маса, защото където делът на мускулната маса е по-висок от този на мастната тъкан, там мускулът автоматично извършва повече механична работа, там изразходва повече енергия", обяснява експерта, като дава пример със себе си.

По думите му той е средно активен и се храни с около 3000-3500, 3800.

"Виждате ли, няма да стигнем до пропорциите от 6000. Холанд също така има специфичен ръст и мускулна маса - той се нуждае от сила за позицията на нападател, която има. Трябва да се храним възможно най-чисто, възможно най-здравословно, да не забравяме за хидратацията, видяхте, че и кафето не липсва, мнозина стигнаха до идеята, че трябва да се откажем от кафето, защото не е полезно. Да, кафето е добро, стига да не слагаме захар в него", обяснява още Кристиан Дръгичану.

"Мръсните дни" не са непременно елемент, който ще съсипе диета или начин на живот, стига да не се прекалява с тях

Няма нужда, ако сме хора без строга спортна програма, да изчисляваме калории в кръвта. Трябва да се спазват определени принципи: да се избягват преработени, пържени, мазни храни и да се контролира количеството захар, което консумираме.

"Виждате ли, той също има периоди на "мръсни дни", но не прекалява. И така храната в днешно време е ултра мега преработена, яйцата или храната вече не са това, което бяха, освен ако не ги вземем от градината на баба, идеята е да знаем как да смесваме и жонглираме, може би дори с черен дроб, както прави той, въпреки че според проучванията средиземноморската диета е най-добрата диета, тази, която предлага най-голямо дълголетие. Не е задължително да бъдем стриктни, ако не сте спортист, можете да изчислите калориите на око. Нека погледнем порциите, храната не трябва да е пържена, не трябва да е преработена, количеството захар, можем да се ориентираме", допълва Кристиан Дръгичану.