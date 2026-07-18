Булка в сиво на 61 – вижте прелестната сватбена рокля на Паулина Порижкова

Паулина Порижкова се омъжи миналата седмица на 61 години, но възрастта ѝ не беше пречка красавицата да има истинска булчинска визия.

Чешкият супермодел от 80-те носеше плисирана рокля, вдъхновена от водата, за италианската си сватба с Джеф Грийнщайн край езеро.

Но защо Паулина не сложи бяла рокля в сватбения си ден, а избра сива?

Порижкова беше поразителна булка в дълга, плисирана, светлосива рокля с обикновен бял воал.

61-годишният супермодел се омъжи за 63-годишния комедиен сценарист на 3 юли, избирайки сватбена рокля по поръчка в цвят, който тя описва като „отвъд цвета“.

Изборът да се откаже от традицията няма много общо с девствените конотации на бялото, казва тя пред Vogue, а повече с работата ѝ.

Роклята на супермодела от House of Gilles е умишлено избрана в неуловим бледо неутрален тон. Самата Порижкова е поискала плат, който да „се движи като вода“.

След години, в които е обличала куп сватбени рокли като модел, красавицата не проявява интерес да върви към олтара в традиционния снежнобял нюанс.

Цялата статия и снимки на булката четете и вижте на Tialoto.bg