Булка в сиво на 61 – вижте прелестната сватбена рокля на Паулина Порижкова

Паулина Порижкова се омъжи миналата седмица на 61 години, но възрастта ѝ не беше пречка красавицата да има истинска булчинска визия.
Чешкият супермодел от 80-те носеше плисирана рокля, вдъхновена от водата, за италианската си сватба с Джеф Грийнщайн край езеро.
Но защо Паулина не сложи бяла рокля в сватбения си ден, а избра сива?
Порижкова беше поразителна булка в дълга, плисирана, светлосива рокля с обикновен бял воал.
61-годишният супермодел се омъжи за 63-годишния комедиен сценарист на 3 юли, избирайки сватбена рокля по поръчка в цвят, който тя описва като „отвъд цвета“.
Изборът да се откаже от традицията няма много общо с девствените конотации на бялото, казва тя пред Vogue, а повече с работата ѝ.
Роклята на супермодела от House of Gilles е умишлено избрана в неуловим бледо неутрален тон. Самата Порижкова е поискала плат, който да „се движи като вода“.
След години, в които е обличала куп сватбени рокли като модел, красавицата не проявява интерес да върви към олтара в традиционния снежнобял нюанс.
Цялата статия и снимки на булката четете и вижте на Tialoto.bgТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.