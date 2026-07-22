Станишев: България ще e косвен участник във войната в Иран

Екс премиерът Сергей Станишев коментира искането на САЩ военните им самолети да бъдат разположени на авиобаза “Безмер”. Бившият народен представител коментира и позицията, която управляващите заемат по отношение на външната политика на страната.

По думите му България трябва да води ясна, последователна и отговорна външна политика, защото “държава, която постоянно променя посланията си, губи доверието на партньорите си и международното си влияние”.

“Нужен е характер, иначе никой не те уважава.“, подчерта Станишев пред Дарик радио.

България ще косвен участник във войната

Станишев подчерта позицията на Изпълнителното бюро на БСП, което призова Народното събрание да не подкрепя предложението авиобаза “Безмер“ да бъде предоставена за използване от американски самолети-цистерни, подпомагащи военните действия срещу Иран.

Той отхвърли коментарите на представители на “Прогресивна България“, че тази позиция е пример за “БСП срещу БСП“ заради подписаното през 2006 г. споразумение със Съединените щати за съвместно използване на български военни съоръжения.

“Искам веднага да ги опровергая, нека не си търсят извинения. Самият факт, че Министерският съвет внася това предложение в парламента, показва, че няма автоматизъм между онова споразумение и сегашната ситуация”, коментира Станишев и добави:

“Тази война не е на НАТО. Тя не е със санкцията на Обединените нации. Това е война на Съединените американски щати и Израел срещу Иран”.

По думите му чрез предоставянето на логистична подкрепа България се превръща в косвен участник в бойните действия и поема рискове за националната си сигурност. Той отбеляза, че в самото предложение на Министерския съвет е записано, че става дума за пряко участие във военни действия в Близкия изток срещу Иран.

Бившият премиер подчерта, че добрите отношения със САЩ са важни, но това не означава, че България е длъжна да приема всяко искане, още повече че редица европейски държави са отказали да се включат.

“Имаше възможност да кажем “не“. Трябва да умееш да носиш отговорност на първо място пред своите избиратели и да гарантираш тяхната сигурност”, категоричен е Станишев.



Външна политика с PR ефекти

Бившият лидер на левицата критикува резките промени в позициите на управляващите и разминаването между публичните заявления и последващите решения.

“Когато даваш заявка, трябва да преценяваш доколко е реалистична. По-добре да се вършат нещата без много шум, защото иначе се получава бумерангов ефект”, добави Станишев.

Според него опитите външнополитически решения да бъдат представяни основно като силни публични послания могат да доведат до обратен резултат.

“С PR ефекти много не се постига, освен обратния, както виждаме в нашия случай”, добави още Станишев.

Той припомни, че прекратяването на българското военно участие в Ирак е било предизборен ангажимент на левицата след тежките загуби на български военнослужещи в Кербала. След идването на БСП на власт през 2005 година правителството, чрез активни дипломатически преговори със съюзниците, е договорило намаляване и промяна на формата на българското участие, а впоследствие и окончателното изтегляне на контингента.

“Когато имаш ясна и обоснована позиция и подхождаш с уважение към партньора, всичко може да се договори“, подчерта бившият премиер.

За Бюджет’26

Станишев коментира и гласуването на бюджета, оценявайки положително поставянето на масата на реалното финансово състояние на държавата. “Няма нищо единствено възможно в живота“, каза той по повод твърденията на управляващите, че предложеният бюджет няма алтернатива.

Според него правителството е трябвало да прояви повече смелост при провеждането на реформи и по-категорично ограничаване на бюджетния дефицит.

Той прогнозира, че в края на годината дефицитът може да се окаже по-нисък от планирания, тъй като част от предвидените капиталови разходи вероятно няма да бъдат реализирани. Станишев припомни, че по време на неговото управление държавният бюджет е реализирал излишъци, като същевременно са били увеличавани пенсиите, заплатите и социалните плащания.

“И това е най-важното в крайна сметка – как живеят хората”, каза още бившият премиер.