Родната къща на Хитлер стана полицейски участък

Австрийските власти превърнаха родната къща на Адолф Хитлер в полицейски участък. Сградата ще отвори врати днес след някoлкогодишен ремонт, а решението за новата ѝ функция цели да предотврати превръщането ѝ в място за поклонение за неонацисти, предаде ДПА.

Реконструкцията струваше около 20 милиона евро. Според плановете в сградата, която включва пристройки и вътрешен двор, ще бъдат настанени служители на областната дирекция на полицията и местния полицейски инспекторат.

Къщата, в която Хитлер е роден на 20 април 1889 г., дълго време е частна собственост. През 2017 г. сградата стана притежание на държавата след съдебен спор. Експертна комисия отхвърли вариантите за събарянето или превръщането ѝ в музей, като вместо това препоръча преустройство, което да я направи възможно най-трудна за разпознаване.

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Родният дом на Хитлер многократно е привличал крайнодесни екстремисти. Държавата също така смята новото предназначение като полицейски участък за предимство, тъй като подозрителни лица могат да бъдат проверявани незабавно на място.

Хитлер предизвиква Втората световна война, в която загиват най-малко 60 милиона души. По време на Холокоста са убити и около 6 милиона евреи – мъже и жени.

(БТА)