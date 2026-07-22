Отиде си обичаната актриса Мая Димитрова Драгоманска

Актрисата Мая Димитрова Драгоманска е починала на 78-годишна възраст, съобщиха от Съюза на артистите в България.

Тя остава сред разпознаваемите имена на българския театър, кино и телевизия.

Драгоманска завършва ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов" в класа на проф. Любомир Кабакчиев. Професионалният ѝ път преминава през сцените на Драматичния театър в Пловдив, Театър "София" и Малък градски театър "Зад канала".

През годините актрисата изгражда десетки запомнящи се образи от класическата и съвременната драматургия. Работи с едни от най-авторитетните български театрални режисьори, сред които Вили Цанков, Леон Даниел, Панталей Пантелеев, Любен Гройс, Стоян Камбарев, Иван Добчев, Галин Стоев и Мариус Куркински.

"Днес българската сцена загуби още една талантлива актриса, която завинаги ще остане в паметта на поколения зрители и колеги", посочиха от Съюза на артистите в България.

От организацията изразиха искрени съболезнования към семейството, близките, приятелите и всички, които са имали възможността да я познават и да работят с нея.

Поклон пред светлата ѝ памет!