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ПБ гони ДПС от централата на “Врабча“ 23, предоставя сградата на НАП ВИДЕО

В срок от 10 дни областният управител трябва да предаде сградата

22.07.2026 | 13:00 ч. 27
БГНЕС

БГНЕС

На извънреден брифинг министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че МС гони ДПС от централата на партията и предоставя сградата на Националната агенция по приходите. 

“Взехме поредно решение, което показва, че правителството работни по коренно различен начин. Работещата администрация и работещата държава би трябвало да бъдат по-силни от политическите задкулисия, които бяхме наследили във времето назад”, каза в началото на брифинга Шишков.

“Днес МС реши сградата на ул. “Врабча“ 23 да бъде прехвърлена на НАП, което е изключително важно, защото трябва да създадем условия бюджетът на държавата да бъде увеличен и запълнен по най-логичния и законов път. Това решение е продиктувано от тези наши идеи“, заяви министърът.

Шишков подчерта, че в 10-дневен срок областният управител трябва да предаде сградата в управление на НАП.

“Става въпрос за централата на ДПС. Затова казах, че е по-важно да имаме силна и работеща държава, администрация, която да обслужва интересите на държавата, а не да имаме политическото задкулисие, на което бяхме свидетели в годините назад“, категоричен е Шишков.

На въпрос къде ще отиде централата на ДПС и има ли реваншизъм, той отговори, че идеята на управляващите е не да “остави ДПС на улицата”, а въпросната сграда да се използва.

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“Мисля, че тази сграда е доста непропорционално голяма за ДПС. За да ползваме пълноценно възможностите на сградния фонд, това е нормален подход”, аргументира се Шишков за решението.

По думите му от партията зависи дали ще остане на улицата след 10 дни: “При едни нормални преговори, ще се намери решение. Сградата е необходима на НАП и мисля, че агенцията е по-важна”.

Червен картон и за БСП

Шишков обърна внимание още, че БСП “със сигурност“ трябва да напусне сградата на “Позитано“ 20, но подчерта, че сградата не е във фокуса на “Прогресивна България“.

“Ще направим преглед на централите на партиите само там, където се налага“, каза още регионалният министър.

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