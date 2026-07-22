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Кметовете на Ямболска област: Не подкрепяме разполагането на военни самолети

Тяхното присъствие е свързано с подпомагане на операции в региона на Близкия изток

22.07.2026 | 13:24 ч. Обновена: 22.07.2026 | 13:26 ч. 20
Община Ямбол - официална страница, Facebook

Община Ямбол - официална страница, Facebook

Кметовете на петте общини в област Ямбол излязоха с обща позиция срещу разполагането на американските самолети цистерни на авиобаза “Безмер“. Позицията е подписана от кмета на община Ямбол Валентин Ревански, кмета на община Тунджа Станчо Ставрев, кмета на община Стралджа Атанас Киров, кмета на община Елхово Петър Гендов и кмета на община Болярово Христо Христов. 

Позицията е публикувана в профилите на кметовете и на страниците във Фейсбук на общинските администрации.

“След проведени срещи и разговори с жители на нашите общини констатираме сериозна обществена тревога относно възможните последици от подобно решение. Като представители на местната власт изразяваме нашата позиция, за да защитим сигурността, спокойствието и интересите на населението на област Ямбол.

“Не подкрепяме разполагането на военни самолети и персонал в авиобаза “Безмер“, когато тяхното присъствие е свързано с подпомагане на операции в регион, в който се водят активни военни действия. Считаме, че подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение както за област Ямбол, така и за страната ни“, се посочва в позицията на петимата кметове.

Кметовете призовават народните представители, Министерския съвет и компетентните държавни институции „да проявят отговорност и да отчетат позицията на местната власт и на жителите на област Ямбол“ преди вземането на окончателно решение.

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“България е мирна държава. Нейната външна и отбранителна политика трябва да бъде провеждана разумно, последователно и с основна грижа за сигурността на българските граждани, без страната ни да бъде въвличана пряко или косвено в конфликти, които не са нейни“, пише още в позицията.

По-рано днес жителите на село Безмер също излязоха с подписка срещу разполагане на военни самолети на авиобазата. Те са говоти и на протест.

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Тагове:

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