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ДБ: Управляващите да обяснят какъв е "дипломатическият ажиотаж" около "Боташ"

Радан Кънев и Божидар Божанов поставиха въпроси за отношенията с Турция и решенията във външната политика.

22.07.2026 | 16:52 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Какво означават думите на председателя на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов, че замразяването на договора с "Боташ" е част от голям дипломатически ажиотаж с Република Турция, попитаха лидерите на "Демократична България" на съвместен брифинг в парламента. 

Председателят на ДСБ Радан Кънев посочи, че председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов е заявил в предаването "Панорама" по БНТ, че замразяването на договора с "Боташ" е част от голям дипломатически ажиотаж с Република Турция. Ние считаме, че управляващите дължат отговор какво означава голям дипломатически ажиотаж, какви точно споразумения с Република Турция се включват в него, заяви той. 

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Кънев подчерта, че думата "ажиотаж" ще има изключително негативна конотация и като чуждица в български език, и в оригиналния си френски език. Но това е елемент от цялостния проблем на дълбока непрозрачност на външната политика, на външно-политическите ангажименти, които днешното правителство поема, добави още той.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов коментира, че в днешното гласуване за разполагането на американски военни самолети цистерни на авиобаза "Безмер", не са получили  отговор дали това е част от някакъв друг ажиотаж, от друга сделка, свързана този път може би с "Лукой", и дали дерогацията за "Лукой" - това България да има петролни продукти, не е свързана с решението на правителството.

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Нашият призив е да не се действа транзакционно, защото българският национален интерес не минава през това ние да се пазарим с един или друг, а да участваме заедно с всички европейски държави в изграждането на Европейския съюз като реален геополитически център, каза Божанов. За съжаление това, което прави "Прогресивна България", е точно обратното, тя опитва да руши Европейския консенсус, добави той. 

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Тагове:

Демократична Бългаария управляяващите дипломатически ажиотаж Боташ
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