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Нивото на Дунав при Русе е спаднало с още 4 см

Ниски нива и при и останалите хидрометрични станции

06.08.2026 | 08:10 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Критично ниско остава нивото на река Дунав. българския участък и продължава да спада. Тази сутрин при Русе е отчетен воден стоеж от минус 97 см спрямо условната кота нула, предаде БГНЕС, позовавайки се на данните на Изпълнителната агенция “Проучване и поддържане на река Дунав“ за 6 август.

Ниски водни нива се отчитат и при останалите основни хидрометрични станции - Видин (-26 см), Лом (-11 см), Оряхово (-89 см), Никопол (-5 см), Свищов (-44 см) и Силистра (-79 см). Температурата на водата по българския участък е между 26 и 28 градуса.

В значителна част от българския участък на Дунав между речните километри 374 и 610 продължават да действат намалени габарити на фарватера заради ниските водни нива. 

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В редица критични участъци плавателният път е с намалени дълбочини и ширина, което налага ограничения за корабоплаването и изисква плавателните съдове да се съобразяват с допустимото газене.

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