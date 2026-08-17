Нейнски: Външната политика на кабинета “Радев“ е без ясна стратегическа посока

Бившият министър в служебния кабинет Надежда Нейнски разкритикува външната политика на кабинета “Радев” и заяви, че България няма стратегическа перспектива за мястото си в международните отношения.

Дипломатът определи външната политика като “многовекторна”, която може да бъде успешна само ако всички нейни елементи са само около една стратегическа ос. Нейнски добави, че управленската програма на кабинета не показва достатъчно към какво се стреми властта.

“Аз прочетох внимателно програмата. Разбрах каква България премиерът Радев не иска да бъде през 2030 година, но не можах да разбера каква иска да бъде. Тоест няма яснота относно стратегическата перспектива за България и мен това лично ме смущава“, каза в интервю за bTV бившият външен министър.

Външна политика

Нейнски постави въпроса какво се случва с българската позиция, когато интересите на България, Европейския съюз и Съединените щати не съвпадат.

“Последните седмици имаше много събития, които повдигнаха за мен много важния въпрос: какво се случва и къде е България, когато интересите на САЩ, ЕС и България не съвпадат? Къде е България? Как я вижда България?“, постави въпроса Нейнски и добави:

“Той говори за автономия, тоест България самостоятелно да защитава националния си интерес, но за това се изисква особен ресурс, изисква се стратегия и се изисква опит на дипломацията. България няма капацитета на държави като Турция или Индия, например, които имат такава многовекторна политика“, каза бившият външен министър.

Според Нейнски най-добрият начин страната ни да защитава националния си интерес, е чрез демократични съюзи - по този начин увеличаваме тежестта си в международно отношение.

Нейнски коментира и управленската програма по отношение на НАТО, ООН и ОИСР, както и политиката спрямо Северна Македония. По думите ѝ липсват конкретни критерии, по които да се измери дали българските интереси са защитени.

“По отношение на Северна Македония говорим за защита на правата на българите, което, разбира се, е изключително важно за хората с българско самосъзнание. Но същевременно липсват критерии, спрямо които ще се измерва дали тези интереси са защитени, а когато критерии липсват, това си остава една дипломатическа декларация“, подчерта дипломатът.

Нейнски определи като слабост липсата на реални действия зад заявените в програмата политики.

“Аз съм се нагледала и наслушала на много добри програми, за които обаче не стоят реални действия и според мен това е слабостта по отношение на външната политика. Да не говорим, че ролята на външния министър, както и на премиера, е да защитава националното достойнство на своята страна. И това е нещо, което във всички случаи трябва да бъде приоритет през всичко това, което се предвижда“, заяви тя.

Иран и Украйна

Бившият министър разкритикува и непоследователността на действията по отношение на Украйна и Иран. По думите на Нейнски в единият случай говорим за изпълнение на съюзнически ангажименти, а в другия - за опасност България да бъде въвлечена във война.

Нейнски определи като правилно изпълнението на съюзническите ангажименти на България и разполагането на самолетите в авиобазата “Безмер“. Тя обаче направи разграничение между начина, по който настоящият кабинет обяснява решението, и позициите, изразявани преди изборите.

“Аз веднага на въпроса “правилно ли е“ ще кажа, че България изпълнява свои съюзнически ангажименти и така, както беше правилно първото разполагане на летището в София, така е и разполагането на летище Безмер.“

Според нея разликата е в основанията за двете решения - първото е било свързано със споразумение със Съединените щати за тренировъчни учения, докато при второто става дума за логистична подкрепа на конфликта в Близкия изток.

"В единия случай, преди изборите, премиерът Радев, тогава президент и след това вече кандидат за министър-председател в качеството си на лидер на партията, заиграваше със страховете на хората, след което му се наложи да вземе аналогично решение, даже при много по-трудни обстоятелства, което той обясни по съвсем различен начин със съюзническите си ангажименти.“

Нейнски определи подобен подход като проблем, който създава недоверие сред обществото.