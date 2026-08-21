Идва ли краят на ол инклузива?

Много хотелиери постепенно се отказват от ол инклузив концепцията, включително и в Турция - страната, която превърна тази програма в световен стандарт. Какви са причините? Отговор на този въпрос потърси авторът на проекта "Ние, потребителите" Габриела Руменова в разговор с хотелиера Стоил Далевски.

"Лично аз не одобрявам този туризъм. Той е добър вариант само за много големи, затворени комплекси, където няма какво друго да видиш. Докато тук, вижте на какво място сме, колко уникални неща предлагаме. Хубаво е човек да излезе, да обиколи, да види, да пробва нашата кухня и на други места по ресторанти", коментира собственикът на хотел в к.к. "Слънчев бряг".

На въпрос за предимствата за туристите на ол инклузива Далевски посочва:

"Всичко е по-предвидено, тъй като изхранването в нашите курорти е малко по-сложно, предвид цената, качеството и репутацията на някои от ресторантите. Затова туристът предпочита да направи пакет, в който да може на спокойствие да се нахрани, да не излиза от комплекса и да му излезе доста по-евтино, отколкото да плати само нощувка със закуска, например и след това да излиза по ресторанти."

Далевски потвърди, че при модела "всичко включено" се изхвърля огромно количество храна и мащабът на този проблем не може да бъде ограничен.

"Туристът идва, сипва си в една чиния от всичко, каквото види. Той няма възможността да го изяде, тъй като количеството е огромно. И тази храна се изхвърля, няма друг вариант. Можем да призовем туристите да не си слагат от всичко, а от това, което им се иска, или по малко от всичко. Ще има храна за всички", обясни той.

В интерес на потребителите е да си дават сметка, че смесването на храни, които обичайно в ежедневието си не комбинират, може да доведе до стомашно разстройство и дискомфорт.

"Видяхте и в Турция какво се случи. Започнаха да се отдръпват от ол инклузива, после го върнаха, сега пак се отдръпват. Да видим какво ще се случи. Навсякъде по света това е услуга за по-неплатежоспособните туристи и в скъпите курорти почти няма ол инклузив", каза в заключение хотелиерът.