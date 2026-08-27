СГП съобщи, че има обвинени по разследването, свързано с Лот 4 на АМ "Хемус"

Има обвинени по разследването свързано с Лот 4 на АМ „Хемус“, съобщиха от Софийската градска прокуратура (СГП). В продължение на значителен времеви период материалите по досъдебното производство не са били на фактическо разположение на наблюдаващите прокурори и разследващите органи поради осъществяван съдебен контрол върху наложени от СГП обезпечителни мерки.

На 27 юни 2025 г. разследването е изпратено на Софийски градски съд и е върнато в СГП на 15 декември. На 7 януари т.г. материалите отново са изпратени на съда във връзка с ново искане за отмяна на наложени от СГП обезпечителни мерки и са върнати в СГП на 24 август.

Непосредствено след връщането на материалите наблюдаващият прокурор е дал конкретни писмени указания на разследващите органи от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) за извършване на допълнителни действия и за проверка на различни версии, произтичащи от събраните доказателства.

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Указано е да бъде изследвана и евентуална отговорност на длъжностни лица от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“, участвали във вземането и изпълнението на решенията за отпускане и превеждане на средствата към търговските дружества, контролът върху тяхното разходване и основанията за извършените авансови плащания.

Целта на допълнителните действия е да бъде установен пълният механизъм на вземане на решенията, предоставянето, разходването и движението на публичните средства, както и кръгът на лицата, които евентуално следва да носят наказателна отговорност.

Работата по случая продължава.

На 30 юли временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова проведе работна среща в Съдебната палата с министъра на регионалното развитие и инфраструктурата Иван Шишков и министъра на правосъдието Николай Найденов относно обектите.

Преписките, свързани с авансовите плащания за автомагистрала „Хемус“, незаконното строителство на четвъртия ѝ лот, Северната скоростна тангента на София, Софийския околовръстен път и участъци от автомагистрала „Тракия“, са останали без развитие в продължение на три години, заяви Шишков в предаването „Метроном“ по Радио „Фокус“.