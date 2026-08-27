Опитал да го задуши, после го ударил с брадва: Американец убил брутално баща си

Мъж от Юта беше признат за виновен за убийството на собствения си баща през 2024 г., след като в продължение на няколко часа използвал различни начини, за да го умъртви.

72-годишният Джон Пулвър е открит мъртъв в дома си в Уест Вали Сити на 26 април 2024 г., като по главата и възглавницата му имало мозъчна тъкан, става ясно от съдебен документ, цитиран от списание People.

Синът му Джереми Пулвър беше признат тази седмица за виновен в убийство от първа степен, както и по още няколко обвинения, потвърдиха от прокуратурата на окръг Солт Лейк.

Сам казал на болногледачката, че е убил баща си

Разследването започва на 26 април 2024 г., когато болногледачката на Джон - Патрисия Лопес-Нунес - открива тялото му, след като Джереми ѝ казал, че е убил баща си.

Пред полицията Джереми твърдял, че предишната вечер Джон му казал, че иска да сложи край на живота си, защото "повече не желае да живее в това състояние на възрастен човек", и продължил да го моли синът му да го убие.

Между същата вечер и следващата сутрин Джереми направил няколко опита да изпълни желанието му - поставил торба върху главата му и пъхнал парцал в устата му.

На следващата сутрин Джереми се събудил и видял, че баща му е "все още жив". По думите му Джон го попитал защо не е довършил убийството.

Тогава Джереми решил, че "просто ще направя това, което иска да направя, и няма да мисля за него. Няма да страдам, ще го пребия и нараня и ще го накарам да си отиде", гласят думите му, цитирани в съдебния документ.

Опитал да го задуши, после използвал брадва

Когато Джереми опитал да задуши баща си с найлонова торба, възрастният мъж започнал да се съпротивлява "като нинджа", разказал той пред полицията.

В този момент решил, че му трябва чук, но вместо това намерил брадва и ударил Джон по главата, докато той продължавал "да се тресе и да се съпротивлява".

След това Джереми го ударил още няколко пъти, напуснал мястото, а когато по-късно се върнал, установил, че баща му е мъртъв.

"Винаги готов да разкаже някой виц"

Според некролога му Джон бил семеен човек, който обичал да прекарва време с децата си, да ходи на къмпинг и да се занимава с градината.

"В свободното си време Джон намираше радост в простите удоволствия на живота. Обичаше старите филми и автомобилите и умееше да разведрява обстановката с чувството си за хумор - винаги готов да разкаже някой виц. Топлата му личност и заразителният му смях го правеха обичан от всички, които го познаваха", се посочва в текста в негова памет.

Джереми Пулвър е признат за виновен в убийство от първа степен, по три обвинения, свързани с притежание на огнестрелно оръжие, както и за притежание на контролирано вещество и принадлежности за употреба на наркотици, съобщиха от прокуратурата пред People.

Присъдата му трябва да бъде произнесена през ноември.