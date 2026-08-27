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Двама влязоха в чужд имот, собственикът откри стрелба с газов пистолет

Те са с охлузни рани и са задържани за срок до 24 часа

27.08.2026 | 22:26 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двама мъже са задържани след нощен конфликт в троянското село Шипково, при който собственик на имот е стрелял с газов пистолет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Задържаните са 23-годишен мъж от село Ломец и 40-годишен от Шипково. По данни на полицията те са проникнали в чужд имот, обитаван от 44-годишен мъж.

Между тримата възникнал спор, при който собственикът произвел няколко изстрела със законно притежаван газов пистолет.

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Двамата мъже са прегледани в болница и освободени с охлузни рани. След това са задържани за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.

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