Двама влязоха в чужд имот, собственикът откри стрелба с газов пистолет

Двама мъже са задържани след нощен конфликт в троянското село Шипково, при който собственик на имот е стрелял с газов пистолет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Задържаните са 23-годишен мъж от село Ломец и 40-годишен от Шипково. По данни на полицията те са проникнали в чужд имот, обитаван от 44-годишен мъж.

Между тримата възникнал спор, при който собственикът произвел няколко изстрела със законно притежаван газов пистолет.

Двамата мъже са прегледани в болница и освободени с охлузни рани. След това са задържани за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.