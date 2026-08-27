Путин затяга примката около руския бизнес заради украинските атаки с дронове

Руският лидер обяви, че имуществото на руските фирми, които не са успели да възстановят имотите си след украински удари с дронове, може да бъде конфискувано.

"Защити го или го загуби."

Това е новото послание, с което се сблъскват собствениците на критична инфраструктура в Русия, тъй като Украйна засили атаките си с дронове.

В понеделник руският президент Владимир Путин издаде указ, според който Кремъл ще конфискува „временно“ руската критична инфраструктура, която не е била адекватно защитена или не е възстановена след украинските атаки, Bloomberg първи съобщи.

Киев засили атаките си срещу руски нефтопреработвателни заводи и складове за търговия на дребно, наред с други цели. Новият указ се отнася за всички съоръжения в областта на комуникациите, горивата, енергетиката, промишлеността, транспорта и логистиката, както и за друга инфраструктура, която се счита за критично важна за осигуряването на сигурността и икономическата стабилност на Русия и нейния народ.

Използва ли Путин войната като претекст за ограбване на руски компании?

Заместник-министър-председателят Денис Мантуров се опита да разсее опасенията, че това е опит за национализация на компании или за придобиване на постоянна собственост от държавата, съобщи AP.

Вместо това Кремъл може би представя този указ като опит да накара частните компании да засилят собствената си защита и да гарантират, че повредените съоръжения ще бъдат ремонтирани – с изричната заплаха да бъдат конфискувани, ако собствениците им не го направят.

Заплахата от загуба на съоръжението в полза на правителството може да е единственият стимул да се гарантира, че ремонтите ще бъдат извършени, а страхът от бъдещи атаки би могъл да ускори усилията за финансиране на тяхната защита, пише заhttps://nationalinterest.org/ TNI журналистът Питър Сучиу.

"Това е опит да се принудят компаниите да обърнат внимание на собствената си сигурност, да предприемат мерки и да харчат собствени средства за мерки за сигурност, а не само да разчитат на държавата", заяви пред AP Крис Уифър, главен изпълнителен директор на консултантската фирма Macro-Advisory Ltd.

Указът последва предупреждението на Путин, че Украйна е "отворила кутията на Пандора", и потвърди, че Киев се опитва да нанесе вреда на руската икономика. Атаките са засегнали и без това крехката руска икономика и са се отразили на обикновените руснаци, които са далеч от фронтовите линии.

Освен икономическите загуби, ударите с дронове бяха неудобни за Путин и накараха Русия да ограничи или дори да отмени значими събития катогодишния парад по случай Деня на победата в Москва иморския парад в Санкт Петербург. Русия също отмени най-големите си авиационни шоута и оръжейни изложения от последните години.

Путин явно става все по-разочарован, но обвинява Киев за ескалацията.

"Той беше този, който отвори тази кутия на Пандора", заяви руският лидер в изказване през уикенда пред прокремълския журналист Павел Зарубин. "Ето какво получавате в отговор – удари по най-чувствителните области на вашата икономика."

Изказването на Путин последва руски въздушен удар по търговски център в Криви Риг, родния град на украинския президент Володимир Зеленски. Украински официални лица обвиниха руснаците в провеждането на атака от типа "двойно ударение", тъй като втори дрон удари, когато спасителните екипи пристигнаха на мястото след първоначалния удар. При удара загинаха 16 души, а още 140 бяха ранени.

И двете страни са обвинявали другата, че умишлено нанася удари по гражданска инфраструктура, но Кремъл нанася удари по енергийната мрежа на Украйна още от най-ранните дни на конфликта.

Руските предприятия сега са поставени между чука и наковалнята и са изправени пред повишени данъци и заплахата от поглъщане или унищожаване. Но завземането на инфраструктурата няма да я защити по магичен начин от украински атаки; то просто ще прехвърли тежестта за нейната защита върху Москва. Това, от своя страна, би могло да доведе до още по-голямо засилване на атаките от страна на Киев.

Всъщност може би именно Путин отваря кутията на Пандора, тъй като руският лидер рискува да загуби подкрепа в страната, дори когато войната не дава признаци за разрешаване.