Половин София без топла вода от днес - вижте къде

Части на София остават без топла вода от днес, съобщиха от "Топлофикация".

По време на предстоящата годишна профилактика на ТЕЦ „София-Изток“ 28 август-13 септември, „Топлофикация София“ ще извърши подмяна на силно амортизирани и компрометирани участъци от топлопреносната мрежа в части от кварталите „Христо Смирненски“ и „Гео Милев“.

Ремонтите са насочени към участъци с висока аварийност и значителни загуби по мрежата, чието състояние налага приоритетна подмяна.

По-голямата част от планираните дейности ще бъдат изпълнени в рамките на профилактиката на ТЕЦ „София Изток“, но сложността и техническите особености на мрежата в отделните участъци налагат ремонтните дейности там да продължат и след нейното приключване.

Това ще наложи по-късно възстановяване на топлоподаването единствено за конкретно посочените по-долу сгради, без да се засягат целите квартали.

В жк. „Христо Смирненски“ ремонтните дейности ще засегнат следните сгради: бл. 1, бл. 1А, бл. 1Б, бл. 2, бл. 2А, бл. 14, бл. 15 и бл. 16. За тях възстановяването на топлоподаването е планирано до 22 септември.

В жк. „Гео Милев“ ремонтните дейности ще засегнат две локации:

- ул. „Постоянство“ № 65 (бл. 260), № 67А и № 67Б; ул. „Лидице“ - бл. 259, ул. „Андрей Николов“ № 14–16 и № 18-20-22

- ул. „Постоянство“ № 68, ул. „Климент Денчев“ № 7, № 9 и № 11.

За тези засегнати сгради планираното възстановяване на топлоподаването е до 9 октомври.

Топлофикация София“ ще извърши подмяна на участъци от топлопреносната мрежа в части от жк. „Дианабад“, при които са установени висока аварийност, влошено състояние и значителни загуби.

Ремонтните дейности ще бъдат съчетани с периода на годишната профилактика на ТЕЦ „София Изток“ - 28 август-13 септември, за да бъде използвано планираното прекъсване на топлоподаването за извършването на необходимата подмяна.

Поради сложността на мрежата и характера на необходимите ремонти обаче работата ще продължи и след приключването на профилактиката.

Ремонтите няма да обхванат целия квартал, а само ограничен брой сгради. Това са бл. 5Б, бл. 5В и бл. 5Г За тези блокове възстановяването на топлоподаването е предвидено до 28 септември.

В периода от 28 август до 13 септември, включително, без топлоподаване ще бъдат следните квартали: жк. „Христо Смирненски“, жк. „Гео Милев“, жк. „Изток“, жк. „Изгрев“, жк. „Дианабад“, жк. “Младост 1, 1А, 2, 3, 4“, жк. „Мусагеница“, жк. „Полигона“, жк. „Студентски град“, жк. „Витоша“, жк. „Малинова долина“, жк. „Дървеница“, жк. „Дружба 1 и 2“, жк. „Хладилника“, част от кв. „Лозенец“: в карето между ул. „Филип Кутев“, бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Стоян Михайловски“, ул. „Арх. Йордан Миланов“, ул. „Борова гора“, ул. „Митрополит Кирил Видински“, ул. „Елин Пелин“, ул. „Миджур“, ул. „Крум Попов“, бул. „Арсеналски“, ул. „Богатица“, ул. „Кожух планина“, Южен парк, ул. „Козяк“ и ул. „Емилиян Станев“;

- Университетска болница „Лозенец“ (Правителствена болница)

- Посолство на САЩ

- част от кв. „Яворов“: в карето между бул. „Михай Еминеску“, бул. „Цариградско шосе“ ул. „Александър Жендов“, и бул. „Шипченски проход“

- „Промишлен район - Гара Искър“

- Комплекс „Враня“- БАН и НИМХ

- ОП „Зоологическа градина - София”

Създадена е организация ремонтите да бъдат изпълнени във възможно най-кратки срокове, като при техническа възможност топлоподаването ще бъде възстановено и преди предварително обявените дати.

За периода на прекъсване на услугата, на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.

Припомняме на клиентите, че интернет сайта на дружеството www.toplo.bg дава възможност при регистрация в „Моят портал” или чрез сваляне на мобилното приложение Моето топло, да получават своевременно известия за всички прекъсвания на топлоснабдяването, както и да се възползват от електронните услуги, които дружеството предлага.