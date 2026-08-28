Ще разследват смъртта на Ратко Младич в затвора в Хага

Смъртта на бившия босненски сърбски командир Ратко Младич вчера в болница в Хага ще бъде разследвана, за да се установят обстоятелствата около нея. Това обявиха от Международния остатъчен механизъм.

"Ратко Младич почина днес, докато беше хоспитализиран в Хага", съобщи Международният механизъм, който упражнява остатъчните правомощия на наказателните трибунали, добавяйки, че съдия Грасиела Гати Сантана е разпоредила "щателно разследване на обстоятелствата около смъртта му", съобщават от AFP.

Лекарят, отговарящ за Звеното за задържане на ООН (UNDU), е бил незабавно уведомен за смъртта, а холандските власти са започнали процедурите и разследванията, предвидени от холандското законодателство.

84-годишният Младич, чието здраве се е влошило сериозно през последните месеци, излежаваше доживотна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени по време на Босненската война (1992-1995 г.).

Бившият босненски сърбски командир беше арестуван на 26 май 2011 г., след като се укриваше в продължение на почти 16 години, и скоро беше прехвърлен в Хага, за да бъде съден от Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ).

Съдебна камара на МНТБЮ го призна за виновен на 22 ноември 2017 г. и го осъди на доживотен затвор - присъда, потвърдена след обжалване от Международния остатъчен механизъм за международни наказателни трибунали на 8 юни 2021 г.

Сред престъпленията, за които Младич е оосъден, е геноцидът в Сребреница, при който над 8000 босненски мюсюлмански мъже и момчета бяха убити през юли 1995 г., след като босненските сръбски сили окупираха анклава, обявен за безопасна зона на ООН.

Критики от Русия

Русия разкритикува Международния остатъчен механизъм за международни наказателни трибунали заради отказа да предостави медицинско освобождаване на бившия командващ босненските сръбски сили.

Руското Външно министерство обвини Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ) и неговата организация приемник в липса на безпристрастност и в политически мотиви.

"Умишленото пренебрегване на основните правила за безпристрастност и справедливо отношение към осъдените в полза на политически мотиви завинаги ще остане гравирано в незавидното "наследство" на международния механизъм“, заяви Москва.