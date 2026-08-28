Добри условията за туризъм в планините, мъгла има по високите части

Добри са условията за туризъм в планините в Западна България, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК. По високите части в Централна Стара планина има мъгли, а ветровете са слаби до умерени.
Температурите днес в планините ще бъдат между осем и 18 градуса. Осем градуса е на връх Ботев, а 18 в планинските курорти. Към момента всички съоръжения там работят.
През изминалото денонощие от ПСС не са получавали сигнали за помощ.
Над планините преди обед ще има разкъсана облачност, а следобед се очакват превалявания в Рила и Пирин. Максималните температури за деня, над 2500 метра височина ще бъдат около 13-16 градуса, а на 1500 метра – от 20 до 21 градуса.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.