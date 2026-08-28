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Добри условията за туризъм в планините, мъгла има по високите части

Съоръженията в курортите работят

28.08.2026 | 10:26 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Добри са условията за туризъм в планините в Западна България, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК. По високите части в Централна Стара планина има мъгли, а ветровете са слаби до умерени. 

Температурите днес в планините ще бъдат между осем и 18 градуса. Осем градуса е на връх Ботев, а 18 в планинските курорти. Към момента всички съоръжения там работят. 

През изминалото денонощие от ПСС не са получавали сигнали за помощ. 

Над планините преди обед ще има разкъсана облачност, а следобед се очакват превалявания в Рила и Пирин. Максималните температури за деня, над 2500 метра височина ще бъдат около 13-16 градуса, а на 1500 метра – от 20 до 21 градуса.

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