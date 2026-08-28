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Редовен парламентарен контрол, министри отговарят на въпроси

"Възраждане" поиска обсъждане и на решения на бюджетната комисия

28.08.2026 | 10:23 ч. Обновена: 28.08.2026 | 10:23 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Редовен парламентарен контрол в края на работната седмица. Това е и единствената точка в дневния ред на Народното събрание днес.

На въпроси на народните представители ще отговарят министрите на външните работи Велислава Петрова-Чамова, на образованието и науката Георги Вълчев, на здравеопазването Катя Ивкова, на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков и на енергетиката Ива Петрова.

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На основание чл. 93, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание поради неотложен ангажимент в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министрите на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров, на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова и на земеделието и храните Пламен Абровски.

Димо Дренчев от “Възраждане“ поиска в дневния ред на депутатите да бъде включено приетото вчера в бюджетна комисия удължаване на срока за превалутиране на дружествените договори в евро. 

“Законът е консенсусен, ще облекчим много Търговския регистър, българския бизнес и счетоводната общност, нищо не ни пречи да го направим още сега”, аргументира се Дренчев.

Докладът от комисията все още не е представен, което не е предпоставка за включването в дневния ред, каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Тя представи справка с получените писмени отговори и въпроси и питания за периода 31 юли 2026 г. - 27 август 2026 г.

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Тагове:

Народно събрание парламентарен контрол народни представители дневен ред заседание
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