Редовен парламентарен контрол, министри отговарят на въпроси

Редовен парламентарен контрол в края на работната седмица. Това е и единствената точка в дневния ред на Народното събрание днес.

На въпроси на народните представители ще отговарят министрите на външните работи Велислава Петрова-Чамова, на образованието и науката Георги Вълчев, на здравеопазването Катя Ивкова, на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков и на енергетиката Ива Петрова.

На основание чл. 93, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание поради неотложен ангажимент в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министрите на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров, на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова и на земеделието и храните Пламен Абровски.

Димо Дренчев от “Възраждане“ поиска в дневния ред на депутатите да бъде включено приетото вчера в бюджетна комисия удължаване на срока за превалутиране на дружествените договори в евро.

“Законът е консенсусен, ще облекчим много Търговския регистър, българския бизнес и счетоводната общност, нищо не ни пречи да го направим още сега”, аргументира се Дренчев.

Докладът от комисията все още не е представен, което не е предпоставка за включването в дневния ред, каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Тя представи справка с получените писмени отговори и въпроси и питания за периода 31 юли 2026 г. - 27 август 2026 г.