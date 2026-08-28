Марковски за новите обвиняеми за убийството в Пловдив: По дрехите им е имало кръв

Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска постоянен арест за още трима непълнолетни младежи, привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Двама от тях са на 17 години, а един е на 15 години. Според държавното обвинение е доказано, че те също са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на жертвата. С това общият брой на обвиняемите непълнолетни по делото вече достига осем души – шест момчета и две момичета, като спрямо петима от тях съдът вече определи най-тежката мярка "задържане под стража".

Адвокат Димитър Марковски, който защитава интересите на семейството на убития Георги Кузев, коментира в ефира на NOVA, че новите обвинения показват изключително активна работа по разследването. Той обясни, че делото все още е в досъдебна фаза и предстои да се изясни дали всички замесени са подведени под отговорност. Марковски уточни, че появата на девет лица на публично известна снимка от мястото не означава автоматично, че всяко едно от тях е участвало в самото престъпление. Новите обвинения са повдигнати въз основа на допълнителни свидетелски показания и експертизи на дрехи, по които е открита кръв от жертвата.

Според адвоката, прокуратурата разполага с напълно достатъчно доказателства, за да изиска постоянния арест и на новите трима задържани.

Относно правната страна на груповия побой, Марковски призна, че в съдебната практика често е трудно да се разграничи кой точно е нанесъл фаталния за живота удар. Той обаче подчерта, че видеозаписите от камерите и останалите събрани доказателства ще помогнат за изясняване на индивидуалната роля на всеки. Защитникът беше категоричен, че дори да не се установи прекият извършител на смъртоносния удар, законът и съдебната практика предвиждат наказателна отговорност за всички съучастници поради наличието на общ умисъл за извършване на престъплението.

Адвокатът коментира и ролята на хората, които са заснели бруталния побой с телефоните си. Той поясни, че самото заснемане не води автоматично до съучастие, но при определени обстоятелства също може да бъде основание за наказателна отговорност. Марковски разясни хипотезата, при която снимащите могат да се превърнат в съучастници - ако се установи, че с действията, жестовете или репликите си те са насърчавали и подстрекавали физическите извършители да продължат нападението. В такъв случай прокуратурата може да повдигне обвинение за подбудителство.

Междувременно стана ясно, че близките на Георги Кузев ще предявят граждански иск пред съда за обезщетение за причинените неимуществени вреди. Точният размер на сумата все още не е уточнен, а адвокатът в момента предприема необходимите правни действия за защита на интересите на сестрата на убития мъж, която се явява негов единствен законен наследник.

По отношение на непълнолетните лица в процеса, Марковски уточни, че техните родители могат да носят гражданска отговорност за действията и изплащането на вредите, нанесени от децата им.