Василев: ПБ ни връща към евтиния труд и капковото напояване

“Вчера стана ясно, че Гълъб Донев е решил, че работещите на минимална заплата ще получават 660 евро на месец – 30 евро по-малко по новата “прогресивна“ формула, отколкото по формулата, която приехме през 2022 г., при която минималната работна заплата трябваше да е 690 евро”, коментира лидерът на ПП Асен Василев.

Бившият финансов министър припомни, че също с 30 евро на месец управляващите намалиха и всички пенсии, отпуснати след 1 юли, като отмениха правото новите пенсионери да получават т. нар. COVID добавка.

“За да не се чувстват пренебрегнати другите работещи, управляващите планират с бюджета за 2027 г. пак да вдигнат и максималния осигурителен доход - на 2400 евро. Нито дума за увеличение на правата, които стоят срещу по-високите вноски”, добави Василев, цитиран от пресцентъра на партията.

Според него явно след пенсионерите и майките вече и работниците са новите олигарси.

“Тук вече не става въпрос за наследство, а за управленска философия. “Прогресивна България“ иска да ни върне обратно към философията на евтиния труд и “капковото напояване“ за работещите. Това е пагубно. Няма богата държава с ниски доходи“, добави Василев.

