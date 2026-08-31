Бургаският плаж ще бъде охраняем до 16 септември

Бургаският плаж остава охраняем до 16 септември. Дотогава намаляване на спасителните двойки по вишките няма да има. Всички 11 поста с 22-ма спасители ще работят от 9 до 18 ч. – общо 30 часа всеки ден, съобщи старши спасителят на Северния плаж в морския град Петър Русев.

В момента морето е много опасно. По ивиците се веят червени флагове и на летовниците, които трупат тен, се разрешава да влизат само до колене във водата. Въпреки това има много инциденти – плажуващите не се подчиняват на спасителите и ги държат в постоянна готовност, съобщава "Труд".

В Бургас мъж е влязъл по-навътре и мощните вълни буквално са „измъкнали“ рамото му. Фатални случаи, за съжаление, имаше само за два дни в Поморие, където се е удавил украинец, и в Ахтопол, където морето взе две жертви, молдовски туристи. Трагичен инцидент стана и преди броени дни в Созопол, където баща и двете му деца влезли в морето, но мъртвото вълнение ги повлякло. Едно от момченцата, на 7 години, загина сред вълните.

Морската вода е топла, около 26 градуса. Вълнението на морето в момента е 3–4 бала, каза още старши спасителят Петър Русев. Морските стражи се надяват да започне „циганското лято“ и от началото на септември морето да се укроти и мъртвото вълнение да се оттегли.

В Бургас едва след средата на месеца спасителите ще бъдат намалени.