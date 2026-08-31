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Александър Томов също ще се кандидатира за президент

Против е ограничаването на правата на институцията

31.08.2026 | 15:16 ч. 10
БГНЕС

БГНЕС

Александър Томов, лидер на партия “Българска социалдемокрация-Евролевица“, обяви, че ще се кандидатира за президент. В съобщение, разпространено до медиите, Томов обяви, че е приел "предложението на голяма група български учени, общественици, дейци на културата и спорта”.

Томов допълва, че разполага с програма, основана на идеята за ускоряване на икономическия растеж и доходите над средните за Европа, което спира процеса на намаляване и изчезване на българската нация, съобщава БНТ.

Томов се обявява против ограничаването на правата на българския президент и поставянето му в зависимост от партийни лидери и го определя като "грубо погазване на основния закон на страната".

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"Искам да върна законната сила на българския президент - като носител на стратегията, като гарант и носител на единството на нацията, като представител на страната в международните отношения, като главнокомандващ на въоръжените сили", заявява Томов.

Александър Томов възразява срещу опитите да се нагласят сегашните избори около един кандидат, да се бяга от дебати и сблъсък на идеи, което демотивира гражданите и ги лишава от основни демократични права.

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Тагове:

Александър Томов президент кампания Българска социалдемокрация-Евролевица
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