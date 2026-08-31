BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 68

Двама 18-годишни катастрофираха край Сливен, единият е пострадал

Причините за катастрофата се изясняват

31.08.2026 | 15:24 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

18-годишен младеж е пострадал при катастрофа на изхода на Сливен в посока село Бяла, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за катастрофирал автомобил "Фолксваген Поло" е подаден около 22:30 ч. на 30 август.

По първоначални данни колата е била управлявана от 18-годишен водач. При инцидента е пострадал неговият спътник, който също е на 18 години.

Пробите на шофьора за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Свързани статии

Причините за катастрофата се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

През изминалото денонощие в страната са станали 22 тежки катастрофи, при които двама души са загинали, а 27 са ранени. От началото на август произшествията с пострадали и загинали са общо 685, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

катастрофа ранен полиция
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem