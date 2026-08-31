Двама 18-годишни катастрофираха край Сливен, единият е пострадал

18-годишен младеж е пострадал при катастрофа на изхода на Сливен в посока село Бяла, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за катастрофирал автомобил "Фолксваген Поло" е подаден около 22:30 ч. на 30 август.

По първоначални данни колата е била управлявана от 18-годишен водач. При инцидента е пострадал неговият спътник, който също е на 18 години.

Пробите на шофьора за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Причините за катастрофата се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

През изминалото денонощие в страната са станали 22 тежки катастрофи, при които двама души са загинали, а 27 са ранени. От началото на август произшествията с пострадали и загинали са общо 685, пише БТА.