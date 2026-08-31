Какво е "Делта" - най-мощното оръжие на украинската армия?

Всеки етап от удара с украински военен дрон - от откриването на цел до поразяването ѝ - зависи от мощна компютърна програма, разработена в Украйна, наречена Делта. С помощта на тази технология украинците са създали "зона на поражение" с ширина десетки километри по фронтовата линия, с която почти напълно са спрели настъплението на руските войски на бойното поле, съобщава New York Times.

След като разузнавателни дронове идентифицирали руски войник на фронтовата линия, бягащ през дърветата, украинските войски от подземен команден пункт в източната част на страната се задействали. Офицер въвел координатите на руския войник в компютъра си. На цифрова карта на бойното поле автоматично се появил маркер с форма на диамант, видим за всички близки подразделения. В рамките на минути били изстреляни три атакуващи дрона.

Първият дрон пропуснал целта си, но местоположението на атаката и изображенията, записани от този дрон, били предадени на другите екипи от оператори на дронове, за да им помогнат да елиминират руския войник. Програмата събира информация за бойното поле, включително видеозаписи от дронове, радиоприхващания и сателитни изображения, в единна платформа, която помага за откриване на цели. След това системата разпределя цели на хиляди разузнавателни и атакуващи дронове, които постоянно летят близо до фронтовата линия, което създава много голяма "зона на поражение", където всичко, което се движи, може да бъде открито и ударено само за няколко секунди.

Делта е следващата граница във войната

"Абсолютно невероятна" програма Делта е "нервната система" на армията от дронове, която почти напълно спря настъплението на руските сили, казва полковник Артьом Мартиненко, който наблюдава разработването на системата за украинското Министерство на отбраната.

Западните военни се интересуват все повече от иновациите, направени от украинците. Министърът на армията на САЩ Дан Дрискол нарече програмата "абсолютно невероятна" и призна, че американските сили са изостанали в тази област.

"Системата за управление на бойното поле на програмата "Делта" напълно интегрира всеки дрон, сензор и огнева платформа в единна мрежа", обясни Дрискол пред Сената на САЩ, отбелязвайки, че американската система "не прави това".

Експерти казват, че програми като "Делта" представляват следващата граница във войната. Победата на бойно поле, вече наситено с дронове, зависи по-малко от броя на разположените оръжия и повече от това колко бързо те могат да бъдат използвани в бой. Русия и Украйна са в надпревара за изграждане на най-добрата система и двете страни се обръщат към изкуствения интелект в опит да получат значително предимство пред противника си.

Системата помогна на по-малка армия да победи много по-силна сила

"Делта" показа как по-добрата картина на бойното поле може да помогне на по-малка армия да победи много по-силна сила", казва Ярослав Хончар, съосновател на групата "Аероросвидка", която създаде програмата.

Системата се разпространи в цялата украинска армия - миналото лято "Делта" стана единна система за управление на бойното поле на Украйна. Преди това комуникацията между войниците на фронта и офицерите на командния пункт зависеше от радиопредавания.

"Сега просто седите там, имате интернет, отваряте картите и виждате кой къде е и какво прави", обяснява командирът на украинско поделение.

Една от най-полезните функции на системата "Делта" е възможността за проследяване на открити цели във времето. Един от офицерите отвори лаптопа си и избра червен ромб на картата, маркирайки позицията на руска гаубица. Веднага от дясната страна на екрана се появява прозорец, показващ информация за първия път, когато целта е била открита, колко пъти е била атакувана и от кои подразделения. Предимството е, че други подразделения с дронове, които виждат историята на целта, ще знаят дали тя вече е била неутрализирана и какви тактики вече са били използвани срещу нея. Тази информация може да помогне за решаването на стар проблем.

В Афганистан например американските войски често повтаряха същите грешки, които други военни подразделения бяха правили преди тях, защото информацията не се предаваше ефективно.

"Беше като карнавал за нас"

"Делта" също така намалява времето между идентифицирането на целта и нейното поразяване. Имаше време, когато от момента, в който подразделение съобщи позицията на противника, до първите артилерийски залпове, изстреляни по него, минаваха поне 20 минути. Сега това време е намалено до 3-5 минути.

Компютърните програми, а не дронове, ще определят как ще се водят бъдещите войни, според Катерина Бондар, изследовател в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон.

Русия също разработва система, подобна на програмата "Делта", но Украйна е постигнала по-голям напредък. Западните военни трябва бързо да наваксат или рискуват да изостанат в случай на нов конфликт. Украински офицер, участвал във военни учения на НАТО в Естония миналата година, си спомни как военните машини постоянно се появявали в интерфейса на програмата "Делта", само на един клик разстояние от унищожаването им.

"Беше като карнавал за нас", сподели украинският офицер.

Това, което помогна на украинците да откриват цели толкова бързо, беше системата с изкуствен интелект, използвана от "Делта", която беше обучена с милиони часове видеозаписи от бойното поле, получени от дронове. Най-новата функция, разработена от центъра за изкуствен интелект на украинското Министерство на отбраната, е асистент с изкуствен интелект, наречен SPECTR.

Интерфейсът е основно чатбот, който е свързан с "Делта" и други компютърни програми и може да отговори на всеки въпрос, свързан с бойното поле. Украинските командири скоро ще могат да тестват асистента с изкуствен интелект, когато планират нови атаки. Страната, която може да взема решения по-бързо, ще поеме инициативата в тази война, каза ръководителят на центъра за изкуствен интелект Данило Цвок.