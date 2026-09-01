Джиков, ПБ: Не искаме тавани на цените, а яснота при надценките

Депутатът от “Прогресивна България” Тодор Джиков заяви, че правителството иска да има яснота при определянето на надценките.

“В никакъв случай не искаме нито да определяме тавани, нито да определяме цени, нито пък да бъркаме в джоба или в печалбата”, каза пред Нова тв зам.-председател на комисията по земеделието в НС.

Джиков добави, че преговорите в търговските вериги все още продължават - очаква се да бъде постигнат търсения ефект и това да се случи до нова година. Резултати се очакват по две линии. Едната е да има проследяемост по веригата на доставки.

“Какво става и къде се разпределят надценките от производителя до търговеца на дребно - това е един от механизмите да се намалят цените. Колкото повече посредници има по веригата толкова повече надценката се увеличава”, коментира Джиков.

Депутатът от ПБ добави, че се работи по това веригите да имат равностойни партньори с достатъчно количество, вид и качество продукция, така че оттам да тръгне самото поевтиняване.

“В началото на годината Комисията за защита на конкуренцията излезе със 114 страници убийствен доклад за огромни пропуски и огромни надценки”, припомни депутатът и обясни и какво означава “справедлив брутен марш”



“Това е една нормална надценка, съотносима спрямо себестойността на конкретния продукт. Не можеш да произведеш един продукт за 2 лева, а в магазина да се продава за 10. Това е икономически необоснована надценка. Нормалната надценка би трябвало да е не повече от 35–40%”, каза Джиков.

Ясни параметри

Депутатът подчерта, че се работи и по създаването на ясни параметри на определените групи стоки.

“Първата група са варивата: пакетираният боб, леща и други. Втората група са храните, които са непакетирани и се продават на щанд със служител от магазина - сирена, кашкавали, меса и така нататък. И третата група - това са същите тези сирена, кашкавали, меса, но вече пакетирани, за които не се изискват допълнителни разходи при продажбата”, обясни Джиков.

Европейската практика показвала оперативни разходи между 15% и 20% по дистрибуцията на тези храни. “Включвам вътре заплати, ток, консумативи, кражби, нарушени опаковки”, каза депутатът.