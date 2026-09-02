Напушен зад волана: 47-годишен е задържан край Кула

47-годишен мъж от Видин е задържан, след като е хванат да шофира след употреба на канабис, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Проверката е извършена на 1 септември около 18:00 ч. на кръстовището за село Бранковци по пътя Кула - Грамада.

Полицаите спрели "Рено Меган" с видинска регистрация, а тестът на водача отчел положителен резултат за канабис.

Мъжът е отведен в Спешния медицински център в Кула, където отказал да даде проби за медицинско изследване.

Автомобилът му е иззет, а по случая е образувано бързо производство.

При друга полицейска операция в Грамада е проверен частен дом, обитаван от 49-годишен мъж от Видин.

В жилището е открит хартиен плик с два грама канабис.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувана преписка.

Полицията припомня и друг случай от 21 август в Брегово, когато 45-годишен водач също е бил установен да шофира след употреба на канабис, пише БТА.