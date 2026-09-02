Путин: Русия побеждава на бойното поле и няма да преговаря с “терористи“

Президентът на руската федерация Владимир Путин е категоричен, че страната му печели войната в Украйна. Путин отправи критики и км украинското ръководство, наричайки го “терористи”, с които Москва не може да преговаря.

В най-подробните си коментари за войната от седмици насам Путин призна, че украинските атаки на руска територия са нанесли реални щети и отбеляза, че дроновете представляват сериозно предизвикателство, съобщават агенциите ТАСС и Ройтерс.

Лидерът обаче заяви, че Русия настъпва на бойното поле, а пред репортери каза категорично: “Нямам съмнение, че врагът ще се срине.“

Путин отказа да уточни кога ще се случи това. По думите му слуховете, че Русия ще бъде принудена да обяви нова военна мобилизация, са "пълни глупости“.

Увереност и войнствен тон

Четири години и половина след началото на войната Русия контролира около една пета от територията на Украйна. Мирните преговори с посредничеството на САЩ бяха прекъснати през февруари, след като Съединените щати и Израел влязоха във война с Иран.

Проучванията на общественото мнение показват нарастваща умора от войната в Русия, а влиятелни фигури предупреждават за напрежението, на което е подложена икономиката на страната.

Въпреки това Путин демонстрира увереност и войнствен тон, докато излагаше подробности за ситуацията на фронта, като заяви, че руското настъпление се ускорява.

По думите му през август руските войски са завзели 270 квадратни километра от Донецка област в Източна Украйна, а две големи групи украински военни - едната с численост между 4500 и 4800 души, а другата - до 2000 души - са били обкръжени.

Русия продължава настъплението си към градовете Славянск и Краматорск, заяви Путин, като добави, че силите на Москва се подготвят да нанесат масирани удари по енергийната инфраструктура на Украйна.

Путин отбеляза, че предупреждението на украинския президент Володимир Зеленски към авиокомпаниите, че украински дронове на практика ще блокират руското въздушно пространство, звучи като "държавен тероризъм“ и че Москва ще намери начин да отговори, ако това се случи.

В изказване на пресконференция след среща на върха в Киргизстан Путин заяви, че не е възможно да се преговаря с "терористи“. Въпреки това Москва е "отворена за преговори", целящи прекратяването, а не замразяване на войната.

Руският лидер също така потвърди готовността си да разговаря с пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.

"Ако някой има или може да има съществен принос към този процес, ние сме напълно "за“, каза Путин.

"Единственото, което бихме искали да избегнем, е процесът да буксува напразно. Ако обаче някой е в състояние да допринесе с нещо положително за тези преговори, които, доколкото ни е известно, в момента са донякъде замразени – тогава по принцип нямаме нищо против", категоричен е руският президент.

Путин изрично потвърди, че ударите с украински дронове са нанесли щети на руски петролни рафинерии, макар и да не спомена за масовия недостиг на гориво, възникнал в резултат на тези атаки.

Той обаче отбеляза, че нивото на защита се е подобрило и че "остават за ремонт едва 10% от рафинериите ни“.

Атаките с дрон

Путин реагира остро на отправеното във вторник обвинение от страна на германското правителство, че Русия е отговорна за опит за атака с дрон на летището в Лайпциг миналия месец.

Той заяви, че правителството на канцлера Фридрих Мерц сочи с пръст Москва, за да отклони вниманието от вътрешните проблеми и спадащия си рейтинг.

Путин обвини Германия, че е подхвърлила доказателства, за да натопи Русия за атаката с дронове, но не посочи на какво се основава това обвинение.