Проф. Коларова: Ако ГЕРБ не участва във вота, Гюров ще стигне до балотаж

Политологът проф. Румяна Коларова коментира предстоящите избори за президент на 25 октомври и заяви, че едно от основните предизвикателства пред “Прогресивна България” и избирателите и е, че не трябва да подценяват президентските избори и да ги определят като “незначими”.

"Важно е в каква степен Илияна Йотова ще съумее да мобилизира избирателите на ПБ, да ги мотивира, че има значение дали участват във вота, или - не”, каза пред БНР университетският преподавател.

Капитулира ли ГЕРБ?

Според нея партия ГЕРБ "не са пас" като не са издигнали до момента свой кандидат за президент или не са застанали зад нечия кандидатура.

"Похвалата към Йотова в изказването на Бойко Борисов на партийния форум на ГЕРБ по-скоро целеше да я уязви, отколкото да я подкрепи, въпреки че много медии интерпретираха това в смисъла на капитулация на ГЕРБ. За Борисов представата за загуба е, че няма да бъдат първи, той смята, че появата на балотаж е унизително, но истина е, че много важно е какво е съотношението между първия и втория, отиващи на балотажа - 50:40, 50:30 или 50:20, защото това ще има различен ефект върху електората”, обясни политологът.

Според проф. Коларова капанът, в който ГЕРБ биха били могли да влязат, е да не участват в президентските избори.

"Дори това да се възприема като страх и проява на слабост, по-важното е, че пропускането на едни избори е силно ерозиращо и изключително вредно. Ако веднъж не гласуват избирателите, следващият път много трудно ще бъдат мотивирани. Златното правило е никога да не пропускаш избори".

Проф. Коларова добави, че ако се стигне до това все пак ГЕРБ да не издигне свой кандидат за президент, Андрей Гюров отива на балотаж. Според политологът електоратът на ПП и ДБ вече е ерозиран от кандидат като Иван Христанов.

Структурирането и личностите в инициативните комитети и на Йотова, и на Гюров са много важни, подчерта още тя и добави, че значение има как си взаимодействат кандидатите и хората в ИК, а не просто да застават зад някого с едно "фалшиво заявление".

Според проф. Коларова обиколките на терен на кандидат-президентите ще имат много по-голямо значение, отколкото участието им в медиите и в социалните мрежи.

"Най-решаващият фактор за изхода на президентските избори ще бъде развитието на политическата обстановка в страната - инфлация, нерешителност на правителството за важни решения", подчерта политологът.