Безработицата в България през юни е 5,21%

Към края на юни равнището на регистрираната безработица в страната е 5,21%, съобщава Агенцията по заетостта (АЗ). Регистрираните безработни са 147 664 души.

Спрямо предходния месец май се отчита увеличение от 0,03 процентни пункта, а спрямо същия месец на миналата година – 0,12 процентни пункта.

Над 6000 икономически неактивни лица са били мотивирани през юни да предприемат стъпки за включване на пазара на труда.

През месеца общо 13 705 души са получили подкрепа от агенцията за намиране на работа, смяна на работното място или професионално развитие. С посредничеството на бюрата по труда работа са започнали 12 809 безработни, а 896 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на професионална реализация.

Подкрепа за започване на работа са получили и 1096 души от уязвими групи, включени в програми за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, хора над 55-годишна възраст и дълготрайно безработни. От всички започнали работа по мерки за субсидирана заетост, 480 души са включени в проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

През юни работодателите са заявили 7856 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям е делът на свободните позиции в секторите преработваща промишленост; търговия и ремонт на автомобили; образование; държавно управление; хотелиерство и ресторантьорство и др. Най-търсени са персонал, полагащ грижи за хора. работници по събиране на отпадъци, както и оператори на стационарни машини и съоръжения и продавачи.

Равнището на безработица в страната през май беше 5,18%.