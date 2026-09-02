Почина 76-годишният пешеходец, блъснат в Смолян

76-годишният мъж, който беше блъснат от автомобил на пешеходна пътека в Смолян, е починал в болница, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Инцидентът стана вчера на бул. "България", където пешеходецът е бил ударен на пътека тип "зебра" от "Опел Зафира", управляван от 73-годишен шофьор.
След катастрофата мъжът е транспортиран в областната болница.
Вследствие на удара е получил фрактура на таза и множество други травми. Въпреки оказаната медицинска помощ той е починал.
По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.