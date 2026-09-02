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Почина 76-годишният пешеходец, блъснат в Смолян

Колата е била управлявана от 73-годишен шофьор

02.09.2026 | 14:48 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

76-годишният мъж, който беше блъснат от автомобил на пешеходна пътека в Смолян, е починал в болница, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът стана вчера на бул. "България", където пешеходецът е бил ударен на пътека тип "зебра" от "Опел Зафира", управляван от 73-годишен шофьор.

След катастрофата мъжът е транспортиран в областната болница.

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Вследствие на удара е получил фрактура на таза и множество други травми. Въпреки оказаната медицинска помощ той е починал.

По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.

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