Денков: Управляващите ни чули, ни видели, ни разбрали за Лайпциг

Къде се намира България? Управляващите продължават да се правят на ни чули, ни видели, ни разбрали.

Това заяви на брифинг в парламента председателят на ПГ на „Продължаваме промяната“ (ПП) Николай Денков.

„От вчера Европа се намира в нова фаза на отношенията си с Русия. Без никакви заобикаляния Германия ясно каза, че държи Русия отговорна за подготвените атентати на летището в Лайпциг. Преди това, разбира се, имаше доста други инциденти, в които беше казано, че това е вероятност“, каза Денков и добави, че никога досега толкова категорично, толкова ясно не беше направено това заключение.

Свързани статии Стига навеждане пред Путин: ДБ поиска КСНС за руската атака и службите

Денков отбеляза, че въпреки призиви от всички страни, режимът на Путин вместо да реши да спре тази безнадеждна и безсмислена война, всъщност реши да ескалира конфликта към Европа.

„Това не е първият случай, но изявлението на германското правителство показа, че оттук нататък дипломацията, в която няма ясно назоваване на проблема, вече не се разглежда като възможност за положително развитие“, подчерта той.

Председателят на ПГ на ПП попита къде се намира България и констатира: „Управляващите продължават да се правят на ни чули, ни видели, ни разбрали.“

Денков напомни за взривовете в завода „ЕМКО“, собственост на Емилиян Гебрев, за падналите дронове на територията на България, част от които според него биват припознавани като „приятелски“, а пък за други се викат дипломати. „Ние не виждаме никаква адекватна реакция по отношение на това как България ще се защити от реалните рискове. Рисковете утре да гръмне някой друг завод, да ни нападнат с дронове, само че не от държавите, които подкрепяме, а от държавата, която ни е обявила за неприятелска. Всичко това в момента е оставено на самотек“, категоричен е той.

Свързани статии Витанов: Няма да посочим Русия като виновна за атаките над Германия

По думите му минималното, което може да се направи, е да се свика Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) или Съвет по сигурността към Министерски съвет. „Трябва да се обсъдят какви са реалните рискове днес пред България и какво прави правителството, за да ги предотврати“, заяви още Денков.

Радослав Рибарски коментира, че отказът на правителството да отчете реалните опасности създават уязвимост, която води до неподготвеност на България да посрещне един такива заплахи, за които отдавна има сигнали. „Провокациите ще продължават, ще стават може би по-дръзки, така че апелът е правителството да не си заравя главата в пясъка, да не отрича реалната опасност, а да започне подготовка час по-скоро и най-вече в критичната инфраструктура, касаеща енергетиката“, призова в заключение той.