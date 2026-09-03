Пациент почина в коридор в болница в Стара Загора

Пациент на 64 години е намерен починал на пейка в коридора на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града. Сигнал за инцидента е получен снощи около 21:00 часа.

По случая е образувано досъдебно производство по чл.123, ал.1 от Наказателния кодекс. За БТА заместник окръжният прокурор Георги Николов каза, че ще се води разследване, за да се установи дали лекар или медицинско лице по непредпазливост, като не е извършило служебни свои задължения, е съпричастно към настъпилата смърт на пациента.

„Това е работен текст, не казваме, че има непредпазливост, но това нещо трябва да се установи“, каза прокурор Николов.