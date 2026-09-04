Ученическата раница - не по-тежка от 10%-15% от теглото на ученика

Теглото на раницата за училище не трябва да надвишава 10-15 процента от теглото на ученика, съветват от асоциация „Родители“ за избора на ученическа раница, в периода на подготовка за първия учебен ден.

Изборът на раница за първокласника е вълнуващ момент. Хубаво е родителите да оставят на детето само да избере темата на своята раница. Задачата на родителите е да се погрижат за здравето и безопасността на своите деца при избора на раници. Изискванията за теглото на ученическите раници не са се променили, каза за БТА Наталия Кирилова - председател на Управителния съвет на асоциация „Родители“.

Какво трябва да е теглото на ученическата раница

Колкото по-малко тежи една ученическа раница - толкова е по-добре, но без това да е за сметка на качеството. Правилото е, че раницата е добре да не надминава собствено тегло от един килограм. Теглото на раницата, заедно със съдържанието, не трябва да надхвърля 10-15 процента от теглото на детето, но това често е трудно за постигане, поясняват от асоциацията.

От родителската организация отбелязват, че ученическата раница става тежка, когато в нея се носят учебници, тетрадки, закуска и няколко неща от първа необходимост. Заради това от голямо значение има базата на съответното училище, както и организацията на работа на учителите. Огромен плюс е възможността повечето учебници и материали да остават в училището, за да не се носят всеки ден.

Джобове, отделения и приспособления в ученическата раница

Освен здрава, ученическата раница трябва да бъде и функционална. Отделенията, джобовете и органайзерите спомагат за по-доброто удобство, за подреждането на пособията и на учебниците в нея.

Хубаво е раницата да има поне две отделения - за учебниците и за другите помагала, тетрадки, несесери и учебни пособия. Външните и страничните джобове са допълнително удобство за бутилка с вода, телефон, тефтерче, кърпички и други учебни предмети, поясняват от асоциацията.

Каква трябва да е раницата за първокласниците

За раниците за първи клас се препоръчва гърбът им да е твърд, ергономичен и подплатен с дишаща материя. Тези ученически раници трябва са с широки удобни презрамки с регулиране, с колан за придържане на презрамките, с твърдо дъно и със светлоотразителни ленти, отбелязват от асоциацията.

Наталия Кирилова каза, че в Наръчника „Добре дошли, родители, в първи клас“ на асоциация „Родители“ и тази година има съвети към семействата, свързани с ученическите раници. „Помогнете на детето да се научи да изпразва раницата напълно и да подрежда в нея само това, което ще му трябва за следващия ден. Помолете учителите за добро планиране и ясни инструкции, за да не се налага децата да носят много помагала по един предмет. Проверете каква е възможността част от нещата да остават в училище и ако трябва, съдействайте на училището за осигуряване на шкафчета или рафтчета за всяко дете, за да се оставят част от пособията в класната стая. Проверете дали водата в училищната мрежа е годна за пиене, за да не носи детето бутилка или договорете с другите родители купуването и поддръжката на подходящ диспенсър за вода в класната стая“, се казва в наръчника.

Наръчникът за родители на първокласници се публикува от 2009 г. насам и всяка година се обновява, обясни Кирилова. В него даваме отговори на много въпроси, които си задават родителите, за да са подготвени да изпратят децата си на училище и това да не е свързано с излишен стрес. Затова наръчникът е много полезен за родителите, отбеляза Наталия Кирилова.

Тя каза, че правилата в училище трябва да се създават съвместно - между учители, родители и ученици, за да може да се спазват. От първи до четвърти клас учениците не се нуждаят от телефон в класната стая, добави Кирилова. Тя отправи послание към родителите и учителите - да запазят у децата любовта към ученето, към това те да искат да ходят на училище и да се развиват, да искат да научават нови неща и да запазят този стремеж през целия си живот.