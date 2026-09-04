В Алпбах: Главболгастрой обсъди публично-частните партньорства като модел за ускоренa реализация на стратегическа инфраструктура

(отляво надясно) Председателят на УС на „Главболгарстрой“ Калин Пешов, Сабине Херличка - главен изпълнителен директор на Infineon Technologies, Йоанис Цакирис - вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (EIB), Симеон Цомокос – основател и президент на Делфи икономически форум. Снимка: Иван Миладинов

Ролята на публично-частните партньорства в изграждането на ключови инфраструктурни проекти бе във фокуса на дискусии по време на 82-рото издание на форума в Алпбах, в който се включи българският строителен холдинг „Главболгарстрой“. Конферентната част на събитието бе открита от федералния президент на Австрия Александър Ван дер Белен, който подчерта нуждата от укрепването на енергийните доставки и диверсификацията на източниците на доставка.

В рамките на дискусия, посветена на енергийния преход в Европа, участие взе председателят на Управителния съвет на „Главболгарстрой“ Калин Пешов. Сред акцентите в разговора бяха успешното интегриране на модела за публично-частни парнтьорства (ПЧП), развитието на критичната инфраструктура и необходимостта от по-тясно регионално сътрудничество.

По думите на вицепрезидента на Европейската инвестиционна банка (EIB) Йоанис Цакирис наред с публичното финансиране Гърция все по-успешно използва механизми за привличане на частен капитал към проекти в областта на енергийната и транспортната инфраструктура.

В тази връзка, председателят на Управителния съвет на „Главболгарстрой“ подчерта, че частният сектор има водеща роля в реализацията на сложни инфраструктурни проекти, а публично-частните партньорства могат да допринесат за по-бързото изпълнение на стратегически инициативи.

Той подчерта, че енергийният преход изисква не само увеличаване на производствения капацитет, но и навременно развитие на инфраструктурата, която да гарантира бъдещото потребление. Председателят на УС акцентира и върху необходимостта от бързо изпълнение на ключови стратегически проекти в Югоизточна Европа, какъвто е Вертикалния Газов Коридор. Като надежден ресурс бе откроено и развитието на ядрената енергетика, както и внедряването на технологията на малките модулни реактори (SMR).

В разговора се включи и Сабине Херличка - изпълнителен директор на една от най-големите компании в Австрия за производство на микрочипове, която постави фокус върху предизвикателствата, свързани с киберсигурността над критичната енергийна и технологична инфраструктура, на фона на нарастващата дигитализация.