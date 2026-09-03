Трети в ЕС: Производствените цени у нас скочиха с 12,5% за година

Цените на производител в промишлеността в България са се увеличили с 12,5% през юли 2026 г. спрямо същия месец на миналата година, показват първите оценки на Евростат, цитирани от БГНЕС.
Това е третият най-силен годишен ръст в Европейския съюз.
По-голямо увеличение е отчетено само в Ирландия - 14,8%, и Литва - 12,9%.
За сравнение, средният ръст на производствените цени е 5,6% за ЕС и 5,8% за еврозоната.
България остава значително над средното за ЕС
Въпреки че поскъпването у нас остава силно, темпът се забавя спрямо предходните месеци.
През юни годишният ръст е бил 18,2%, през май - 19,3%, а през април - 14,5%.
На месечна база движението е по-умерено. През юли цените на производител в България са се увеличили с 0,6% спрямо юни, след спад от 1,3% месец по-рано.
За сравнение, през юли производствените цени са нараснали с 1,4% в ЕС и с 1,6% в еврозоната.
Енергията остава основният двигател на поскъпването
По данни на Евростат най-силен годишен ръст в ЕС през юли е отчетен при цените на енергията - 12,5%.
Междинните стоки са поскъпнали с 6%, капиталовите стоки - с 2,4%, а дълготрайните потребителски стоки - с 2,8%.
При недълготрайните потребителски стоки е отчетен спад от 0,9%.
Така България остава сред страните с най-силен ръст на промишлените производствени цени в ЕС, макар че през юли увеличението на годишна база се забавя спрямо пролетните месеци.
Данните са първа оценка на Евростат и подлежат на последващи ревизии.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.