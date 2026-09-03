Мъртва риба в Струма предизвикаха тревога сред местните жители

Масово количество мъртва риба е забелязано във водите на река Струма в района на Кюстендил и Дупница.
Местни жители сигнализират за загинали риби от различни видове, сред които скобар, мряна и клен.
По думите им на места количеството е толкова голямо, че при преминаване по мостовете над Струма по дъното се виждат множество мъртви риби, а водите изглеждат "почернели".
Снимки и видеоклипове от реката се разпространяват и в местни групи във Facebook, където жители настояват за отговор какво е причинило измирането на рибата и какви действия предприемат институциите.
От местната власт посочват в социалните мрежи, че за случая е подаден сигнал до РИОСВ - Перник.
От водите на Струма са взети проби, които трябва да помогнат за установяване на причината за случилото се.
Към момента няма официално обявена причина за масовото измиране на рибата, пише БГНЕС.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.