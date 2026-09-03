Мъртва риба в Струма предизвикаха тревога сред местните жители

Масово количество мъртва риба е забелязано във водите на река Струма в района на Кюстендил и Дупница.

Местни жители сигнализират за загинали риби от различни видове, сред които скобар, мряна и клен.

По думите им на места количеството е толкова голямо, че при преминаване по мостовете над Струма по дъното се виждат множество мъртви риби, а водите изглеждат "почернели".

Снимки и видеоклипове от реката се разпространяват и в местни групи във Facebook, където жители настояват за отговор какво е причинило измирането на рибата и какви действия предприемат институциите.

От местната власт посочват в социалните мрежи, че за случая е подаден сигнал до РИОСВ - Перник.

От водите на Струма са взети проби, които трябва да помогнат за установяване на причината за случилото се.

Към момента няма официално обявена причина за масовото измиране на рибата, пише БГНЕС.