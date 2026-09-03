Дим над пристанището в Сочи, Украйна удари руски кораб с дрон (ВИДЕО)

Над пристанището на Сочи, в Краснодарския край на Руската федерация, се издигна дим след атака с безпилотен катер, съобщава Укринформ, позовавайки се на OSINT анализ на "Астра“ (Astra).

Анализът на "Астра“, базиран на кадри от очевидци, показва, че в района на морското пристанище на Сочи са се виждали два стълба дим.

Местни жители и канали за наблюдение съобщиха за атака с безпилотни катери.

Според сателитни снимки в тази част на пристанището е бил акостирал военен кораб.

По-късно се появиха съобщения, че безпилотен плавателен съд е достигнал брега на Сочи и се е взривил в пристанището.

Военноморските сили на Украйна съобщиха малко след това в Telegram, че са ударили руски кораб в пристанищния град Сочи на Черно море, като заявиха, че той е подкрепял военните действия на Москва, съобщава Ройтерс.

Според съобщението корабът "Нефрит“ подпомага нефтогазови операции, обслужва офшорни съоръжения, превозва товари и персонал, като извършва и подводни инженерни работи. Дейностите му представляват "пряка подкрепа за военната икономика на врага“, добавиха украинските военноморски сили.

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Междувременно Андрей Воробьов, губернатор на Московска област, заяви, че в село Великое Бунково (Богородски район, източната част на областта) дрон е навлязъл на територията на завод и е предизвикал пожар; той обаче не е уточнил името на обекта, съобщава руската служба на ВВС.

Според публично достъпни данни в това село се намират завод за стъклени изделия и предприятие за производство на керамика. В района има и няколко военни полигона.

https://www.dnes.bg/a/2-svyat/732591-voynata-dostigna-i-do-lyubimiya-chernomorski-kurort-na-putin

В същото време московските летища "Внуково“ и "Шереметиево“ преустановиха работа за втора поредна нощ – от 2 срещу 3 септември – след предупреждения от страна на украинския президент Володимир Зеленски относно опасността, която руското въздушно пространство представлява за гражданската авиация.