58 случая на западнонилска треска в Румъния

Общо 58 случая на заразяване със западнонилския вирус, от които 47 потвърдени и 11 вероятни, са регистрирани в Румъния в периода 3 юни-2 септември, съобщи днес Националният институт по обществено здраве, цитиран от Аджерпрес и БТА.

В същия период са регистрирани три смъртни случая в резултат на западнонилска треска. Става дума за възрастни хора със съпътстващи заболявания, отбелязва институтът.

Най-много са случаи са регистрирани в Букурещ - 25, следва съседният окръг Илфов с 6 случая, окръзите Кълъраш и Гюргево с по 4 случая и окръг Яломица с 3.