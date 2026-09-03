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58 случая на западнонилска треска в Румъния

До момента са починали трима души

03.09.2026 | 22:23 ч. 0
Pixabay

Pixabay

Общо 58 случая на заразяване със западнонилския вирус, от които 47 потвърдени и 11 вероятни, са регистрирани в Румъния в периода 3 юни-2 септември, съобщи днес Националният институт по обществено здраве, цитиран от Аджерпрес и БТА.

В същия период са регистрирани три смъртни случая в резултат на западнонилска треска. Става дума за възрастни хора със съпътстващи заболявания, отбелязва институтът.

Най-много са случаи са регистрирани в Букурещ - 25, следва съседният окръг Илфов с 6 случая, окръзите Кълъраш и Гюргево с по 4 случая и окръг Яломица с 3. 

 

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Тагове:

Румъния западнонилска треска заболели комар
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