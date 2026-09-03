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След наводнението: Прибират се български туристи от Непал и Тибет

Сънародниците ни са били на около 500 км от засегнатия от бедствието район

03.09.2026 | 08:26 ч. 0
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

15-те български туристи, които се намираха в региона по време на тежките наводнения в Непал и Тибет, ще се приберат в родината си днес. Очаква се групата да пристигне с полет от Истанбул. 

Сънародниците ни са били на около 500 километра от засегнатия от бедствието район и не са се намирали в непосредствена опасност.

Първоначалният план е предвиждал те да бъдат изведени през сухопътната граница между Тибет и Непал. Бедствието обаче е направило този маршрут невъзможен, уточни БНТ.

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Със съдействието на Министерството на външните работи и българските дипломатически мисии в Пекин и Делхи е организиран алтернативен маршрут през Лхаса и Катманду. Оттам групата е продължила пътуването си към Истанбул, откъдето българите трябва да пристигнат у нас.

Организаторът на пътуването Преслав Конов заяви, че сред туристите не е имало паника. По думите му те са били далеч от района на бедствието и са разполагали с достатъчно време, за да бъде организирано безопасното им прибиране.

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