Лидерът на “Яблоко”: Отстраниха ни заради позицията ни за мир

Лидерът на опозиционната руска партия “Яблоко” Николай Рибаков даде интервю за БНТ дни преди парламентарните избори в Русия. Той коментира политическата обстановка, която според него, на пръв поглед изглежда спокойно.

Единствената партия, която се обявява срещу войната в Украйна - "Яблоко", обаче получи забрана да участва във вота.

Партия "Яблоко" съществува от 33 години, винаги е била опозиционна, придържа се към принципите на социалния либерализъм. До забраната за участие в парламентарните избори се стигна, след като националистическата партия "Родина", обвини формацията, че получава финансиране от западни движения и неправителствени организации.

"Заради позицията за мир и свобода, заради искането за живот без страх и спиране на огъня. Това е по същество. А да обяснявам на българския зрител защо ни отстраниха от изборите формално е възможно само в хумористична програма”, каза още председателят на “Яблоко”.

Според анализатори отстраняването на "Яблоко" може да се тълкува като страх, но и като възможност да се ограничат потенциални щети. Всеки един процент е важен за Кремъл.

Според опозиционното издание Meduza в рамките на два месеца властите за втори път намаляват очакванията за резултата на управляващата партия "Единна Русия", и от 55%, те вече са около 45 на сто.

Ако "Яблоко" беше останало в бюлетината, антивоенните нагласи щяха да отекват все по-силно с приближаването на края на кампанията, казват политолози. Вместо да тръгне надолу обаче, подкрепата за "Яблоко" се увеличи значително. Според Рибаков освен желанието за мир и свобода, причината за това е и поколенческа.

"Въпреки че изборите още не са факт, вече имаме резултат - целият свят видя колко много руснаци подкрепят мира. И като се вземе предвид, че това са основно млади хора, това е бъдещето на Русия”, каза още Рибаков.