Двама блокирани работници са спасени живи от тунел в Непал

Спасители в Непал извадиха живи двама работници от тунел по време на продължаваща операция, съобщава АР.

Непалският депутат Шри Рам Неупане съобщи за спасяването на втория работник във Facebook, малко след като говорителят на армията, бригаден генерал Раджа Рам Баснет, потвърди спасяването на първия блокиран работник по време на операцията в тунела. Властите уточниха, че двамата мъже са механик-бригадир и технически ръководител (механик-надзорник).

Спасителната акция се провежда девет дни след наводненията от 26 август, вероятно причинени от срутване на ледник, които опустошиха градове и долини в Непал.

Местни телевизионни канали излъчиха кадри на първия спасен работник, целия в кал, докато го изнасят от мястото на инцидента на рамото на спасител. И двамата мъже са под лекарско наблюдение, заявиха официалните лица.

Все още има в неизвестност

Най-малко 557 работници от хидроенергийния проект на река Тришули са в неизвестност, като се предполага, че около 115 от тях са блокирани в главния тунел, според Асоциацията на независимите производители на електроенергия в Непал.

Представители на властите на мястото на инцидента заявиха, че според спасителите е възможно вътре в тунела все още да има оцелели хора.

По данни на националната агенция за управление на бедствията са загинали най-малко 1259 души, а над 5000 са в неизвестност. Към края на деня в сряда Китай съобщи за 21 загинали и 541 изчезнали от тибетската страна на границата.

Около 900 работници от 12 хидроенергийни обекта в Непал са в неизвестност, като се предполага, че близо 500 от тях са блокирани в тунели, според местните власти.