Още едно подозрително устройство в германска подстанция

Германската полиция подозира саботаж, след като подозрително устройство беше открито в електрическа подстанция в западния град Дормаген, предаде ДПА, като цитира изявление на властите.

Разследващите са получили писмо, в което се поема отговорност и се споменават други публично известни предполагаеми случаи в провинция Северен Рейн‑Вестфалия и в Бранденбург, каза говорител на полицията. Проучванията на подозрителния предмет, който е бил открит снощи от случаен минувач в подстанцията в Дормаген, все още не са приключили.

Според говорителят е възможно да става дума за “подозрително устройство за изстрелване”. Според германския в. "Билд" са били открити устройства за изстрелване на самоделни ракети. В публикацията се добавя, че към устройствата са били прикрепени таймери и медни проводници.

Полицията обаче все още не е потвърдила официално тези подробности.

Полицаи проверяват и други подстанции в околните райони за подозрителни предмети, каза говорителят. Досега не са установени щети, освен в подстанцията в Бергхайм, западно от Кьолн.

По-рано властите съобщиха, че неизвестни извършители са поставили кабели върху електропроводи, за да предизвикат късо съединение във вторник. По‑късно бяха открити няколко устройства за изстрелване. Подобен инцидент се е случил няколко часа по‑рано в провинция Бранденбург. В близост до електроцентралата Яншвалде във вторник сутринта самоделни снаряди, наподобяващи новогодишни фойерверки, бяха използвани за поставяне на проводим материал към електропроводи с високо напрежение. Открити са над 10 устройства, предназначени за тази цел.

Операторът на мрежата съобщи, че не е имало прекъсване на електрозахранването. Разследващите заявиха, че смятат инцидентите в Бергхайм и Яншвалде за саботажни действия, мотивирани от антиконституционни цели.

Според в. "Билд" устройствата, открити в Дормаген, приличали на тези, намерени в Бергхайм и Яншвалде. Германският вестник ТАЦ съобщи снощи, че е получил писмо, в което се поема отговорност за инцидента в Бранденбург. Според пощенското клеймо писмото е изпратено от Северен Рейн‑Вестфалия.

Вестникът съобщи, че подателят посочва, че действа сам, дава подробни описания на използваните самоделни ракети и посочва "неизмеримите страдания", причинени от използването на изкопаеми горива, като мотив. След обстойни проверки ТАЦ подчерта, че не може да бъде установено със сигурност дали авторът на писмото е и извършителят. / БТА