Прокуратурата разследва измирането на риба в река Струма

Районната прокуратура в Кюстендил ръководи разследване за замърсяване на водите на река Струма, след като е установено наличие на мъртва риба в района на селата Гирчевци и Търновлаг.

В прокуратурата е постъпило уведомление от Районното управление на МВР в Кюстендил за образувано досъдебно производство. Текстът предвижда наказание за замърсяване или допускане на замърсяване на водни течения, което ги прави опасни за животни и растения.

На 3 септември е установено наличие на мъртва риба в река Струма на територията на община Кюстендил. В рамките на разследването е извършен оглед на място, като са взети проби от водата и от мъртвата риба.

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Предстои извършването на лабораторни изследвания и експертиза, които трябва да установят причината за измирането на рибата и дали е налице замърсяване на реката.

Наблюдаващият прокурор е дал указания да се установят характерът и евентуалният източник на замърсяването, както и лицата, които биха могли да имат отношение към случая.

След получаването на резултатите от изследванията прокуратурата ще прецени дали са необходими допълнителни действия по разследването.

За престъплението по чл. 352, ал. 1 от НК законът предвижда от една до пет години лишаване от свобода и глоба от 5000 до 30 000 лева.

По-рано днес от Областната дирекция на МВР в Кюстендил съобщиха, че след постъпила информация за силно замърсяване на водите на река Струма в района на селата Гирчевци и Търновлак е извършена проверка съвместно с представители на РИОСВ – Благоевград. Иззети са проби от вода и мъртва риба за изследване.

След получаването на сигнала Басейновата дирекция е организирала съвместна проверка с участието на нейни инспектори и служители на Районното управление на МВР в Кюстендил, която е продължила и през тъмната част на денонощието.

При обход на участък от река Струма между землищата на селата Гирчевци и Търновлак, община Кюстенидил, в началото на провереното трасе не е установена умряла риба, а водите са били видимо бистри. По-надолу по течението са открити единични екземпляри мъртва риба. От два пункта са взети проби от експерти на Централната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

При вливането на река Драговищица в река Струма е установено наличие на мъртва риба, като и оттам са взети проби за анализ. При последвал нощен обход на река Драговищица в района на едноименното село не е констатирана умряла риба, но е извършено допълнително пробовземане.

От БДЗБР посочват още, че към момента не може да се направи извод дали има влошаване на качеството на водите или замърсяване, довело до измирането на рибата. Окончателна оценка ще бъде възможна след получаването на резултатите от лабораторните изследвания.

На 3 септември са взети водни проби от четири мониторингови пункта – на река Драговищица при границата със Сърбия, на река Драговищица в района на с. Драговищица, както и на река Струма при селата Гирчевци и Търновлак. Анализите обхващат показатели като киселинност (pH), съдържание и наситеност с кислород, електропроводимост, азотни и фосфорни съединения, органични вещества, твърдост на водата и наличие на тежки метали.

Първоначалните измервания на място не показват отклонения от нормите по отношение на киселинността, съдържанието на кислород и електропроводимостта. За останалите показатели, включително за евентуално наличие на тежки метали, се извършват лабораторни анализи.

Проверките по случая продължават. След локализиране на районите, в които е установена мъртва риба, ще бъдат анализирани възможните промишлени и битови източници на замърсяване. Според Басейновата дирекция резултатите от лабораторните изследвания ще позволят по-категорична оценка за характера и вероятната причина за инцидента.

В проверките към момента участват БДЗБР, Районното управление на МВР в Кюстендил и ИАОС. От дирекцията уточниха, че нямат компетентност да определят видовете на засегнатата риба. Сред мерките за предотвратяване на подобни случаи са засилен контрол върху заустването на отпадъчни води от промишлени обекти и населени места, както и проверки за нерегламентирани зауствания във водни обекти.