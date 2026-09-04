Нов удар по краткосрочните наеми: ЕС готви правила за райони с недостиг на жилища

Европейският съюз подготвя нови правила, които ще дадат повече възможности на градовете да ограничават краткосрочните наеми чрез платформи като Airbnb в райони с недостиг на жилища.

Очаква се Европейската комисия да представи законодателното предложение следващата седмица.

Целта е да се изясни при какви условия местните власти могат да ограничават краткосрочното отдаване под наем, без да нарушават правилата на ЕС за единния пазар.

Градовете ще могат да ограничават Airbnb в определени райони

Според проект на документа градове, региони и други компетентни органи ще могат да въвеждат ограничения върху предлагането на краткосрочни туристически жилища.

Възможно е да се ограничават и покупки на имоти, които се правят с цел последващото им краткосрочно отдаване под наем.

Мерките ще могат да се прилагат в райони, определени като страдащи от "жилищен недостиг".

Сред критериите за това ще бъде съотношението между цените на жилищата и доходите на местното население.

Основното жилище няма да попада под ограниченията

Предвижда се законодателството да не засяга хората, които отдават за кратки периоди собственото си основно жилище.

Мярката е насочена най-вече към райони, в които голяма част от жилищния фонд се използва за туристически наеми и така допълнително се свива предлагането за местните жители.

Подобни ограничения вече се въвеждат в туристически центрове като Флоренция и Барселона, но често водят до съдебни спорове с платформи и оператори за краткосрочни наеми.

Цените на имотите в ЕС са скочили с 60%

Жилищната достъпност се превърна в един от сериозните проблеми в Европейския съюз.

По данни на Брюксел през последното десетилетие цените на имотите в ЕС са се увеличили с около 60%, а наемите - с 20%.

Основният проблем според европейските институции остава недостатъчното предлагане на жилища.

В определени райони обаче краткосрочните наеми допълнително засилват натиска, като намаляват броя на жилищата за дългосрочно ползване и могат да допринасят за поскъпването им.

Представители на сектора оспорват твърдението, че платформи като Airbnb са сред основните причини за жилищната криза.

"Жилищната криза в Европа се нуждае от структурни решения, а прилагането на този законодателен акт трябва да се съсредоточи върху увеличаването на предлагането на жилища", заяви говорител на Airbnb.